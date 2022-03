El síndrome de Down no es una enfermedad y tampoco tiene grados

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y "Cambia tu mirada es el lema elegido este año para visibilizarlo". Con este motivo nos acercamos a la Asociación Navarra de Sindrome de Down, donde hablamos con Edurne Pascal sicóloga y directora de proyectos del centro. Edurne nos cuenta como la sociaedad a avanzado mucho, tanto que "hoy en día se trabaja para que sean totalmente autónomos y puedan desarrollar el proyecto de vida que ellos quieran, ya sea, en pareja, en el trabajo o en sus actividades de coio".

El síndrome de Down no es una enfermedad, es una anomalía congénita debida a la aparición de un cromosoma de más de en el par 21 de cada célula. Esta alteración se conoce como Trisomía 21.Tampoco existen grados de síndrome de Down, pero el efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy variable. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes pero cadaindividuo es singular.

Con motivo de este día la Asociación celebró ayer una jornada festiva para celebrar el día en el centro de Pamplona con actividades al ritmo de Chuchín Ibáñez.