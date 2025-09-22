Los servicios mínimos de villavesas salen con retrasos debido a piquetes informativos
El comité de empres de TCC ha apuntado que si no se producen avances en la negociación del convenio colectivo no descartan una nueva huelga indefinida
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Los servicios mínimos del 60 % establecidos en el transporte urbano de la comarca de Pamplona ante los paros parciales convocados para este lunes de 06.00 a 08.30 horas, han salido con retraso de las instalaciones debido a piquetes informativos.
Así lo ha comunicado la empresa Moventis TCC que prevé que la red se normalice entre las 09.00 y las 10.00 horas aproximadamente.
