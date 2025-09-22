Los servicios mínimos de villavesas salen con retrasos debido a piquetes informativos

Los servicios mínimos del 60 % establecidos en el transporte urbano de la comarca de Pamplona ante los paros parciales convocados para este lunes de 06.00 a 08.30 horas, han salido con retraso de las instalaciones debido a piquetes informativos.

Así lo ha comunicado la empresa Moventis TCC que prevé que la red se normalice entre las 09.00 y las 10.00 horas aproximadamente.

El comité de empres de TCC ha apuntado que si no se producen avances en la negociación del convenio colectivo no descartan una nueva huelga indefinida