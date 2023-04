Seleccionados los diez candidatos a ser el cartel de Sanfermines

Jorge Urdánoz, director del área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona asegura en Cope Navarra que la semana que viene el público conocerá los diez candidatos a ser el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín.

El Ayuntamiento de Pamplona dio a conocer ayer miércoles los números de plica de las diez obras finalistas del cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2023. La semana próxima se desvelarán los diseños de esos diez carteles seleccionados por el jurado de entre los 465 participantes y dará comienzo la votación popular, que durará al menos diez días. Las personas empadronadas en Pamplona podrán votar en la web www.pamplonaescultura.es y en www.pamplona.es. El cartel ganador se presentará a principios del mes de mayo.

Cumpliendo con las bases del concurso, se publican a continuación los números de plicas: 1039, 1096, 1141, 1161, 1169, 1171, 1329, 1411, 1458 y 1533. El Ayuntamiento recuerda que, hasta que no finalice el proceso de selección, no se puede hacer pública la autoría ni la imagen de ningún cartel participante en el concurso. Este proceso finalizará con la presentación del cartel ganador. Difundir alguno de estos datos supondrá la exclusión automática y la penalización de no poder presentarse al certamen durante los tres próximos años. Además, la votación popular de este año incluye un proceso de confirmación (mediante correo electrónico) que deberá ser completado para validar cada voto emitido. Este sistema refuerza las garantías de identificación de las personas votantes para evitar posibles acciones fraudulentas. El cartel anunciador de los sanfermines de 2023 se llevará un premio de 6.000 euros.

El Ayuntamiento recuerda que en ningún momento del proceso se puede hacer pública la autoría del cartel ni la imagen, hasta que se publique el ganador. Difundir alguno de estos datos supondrá la exclusión automática y la penalización de no poder presentarse al certamen durante los tres próximos años. Además, la votación popular de este año, para evitar fraudes, incluye un proceso de confirmación para validar el voto. El cartel anunciador de los sanfermines de 2023 se llevará un premio de 6.000 euros.

El jurado que ha seleccionado los carteles está presidido por el director del área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Urdánoz; como vocales han participado la experta en diseño gráfico, diseño web e ilustración Patti Martínez, designada por la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad; la arquitecta y fotógrafa María Azkárate, vocal de cultura del COAVN (Colegio oficial de Arquitectos Vasconavarro); el dibujante, guionista e ilustrador Mikel Santos ‘Belatz’, miembro de la Asociación Tiza, organizadora del Salón del Cómic de Navarra; la periodista y socia del estudio KEY de diseño gráfico y comunicación Patricia Fernández; la artista e ilustradora Mila García, integrante del colectivo de artistas Variopintas; y el técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento de Pamplona, Javier Manzanos. Como secretaria ha intervenido Lidia Aguerri, oficial administrativa del área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.

Los hitos del concurso

30 de marzo: Cierre de presentación de originales para el concurso del cartel anunciador

12 de abril: Publicación de los números de plica de las diez obras seleccionadas

La semana próxima: Votación popular durante al menos diez días entre las diez obras seleccionadas

Principios del mes de mayo: Presentación del cartel elegido para anunciar San Fermín 2023