Santi Cañizares recuerda sus vivistas a El Sadar para jugar frente a Osasuna

Entrevista a Santi Cañizares en COPE Navarra para analizar la actualidad del partido Osasuna-Valencia y recordar como eran sus visitas a El Sadar.

Y en este miércoles queremos analizar un poco el partido entre Osasuna y Valencia y lo vamos a hacer con uno que ha sido protagonista durante muchos años y que ha vivido muchos encuentros en el estadio del Sadar, como es el que fuera portero, entre otros equipos del Valencia. Santi Cañizares, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.

¿Qué tal? Buenas tardes.









Ahora te preguntaré por tu recuerdo del estadio del Sadar, pero lo primero que te pregunto es ¿cómo ves este año, esta temporada, al Valencia y cómo ves el partido?

Bueno, pues a Osasuna lo veo muy bien. ¿No? Supongo que todo el mundo estará muy contento de cómo marchan las cosas en Pamplona. Yo creo que se viene trabajando ya muchos años muy bien. Yo siempre he dado mucho valor a la gestión. Creo que eso hace que los clubes vayan creciendo. Hacen que los futbolistas estén contentos en el club donde están. Y como considero que Osasuna, desde la dirección deportiva y demás, está tomando buenas decisiones y es un club ahora mismo bastante organizado, al menos esa es la sensación que me da desde aquí, Pues entiendo que ahora mismo Osasuna, en lugar de pelear por el descenso, pelea por otros objetivos más importantes. Entonces, yo creo que es un ejemplo en ese sentido y este partido, esta liga, esta temporada le llega en un buen momento precisamente por eso, porque lleva haciendo las cosas muy bien durante ya varios años.

Y el partido del viernes, obviamente está siendo una liga muy igualada, pero habrá que ver qué cosas vemos y qué Valencia vemos. Porque a mí también el Valencia, Santí, me tiene un poco despistado.

Bueno, el Valencia tiene un equipo muy joven, es un equipo que con Gattuso está consiguiendo que todo el mundo esté muy implicado y que dignifique la camiseta. Yo creo que muchos jugadores saben la oportunidad que tienen, que a lo mejor en otros momentos con otra gestión, pues probablemente no hubieran podido vestir esa camiseta. A diferencia de Osasuna, en Valencia es un club lastrado por la gestión en los últimos años. Y es verdad que fuera de casa parece que está teniendo más problemas. Cuando juega con el calor de Mestalla, que evidentemente Valencia tiene su su afición que nunca falla y que está ahí siempre animando a su equipo y que se juega cómodo en Mestalla cuando las cosas van saliendo más o menos bien, pues está teniendo más problemas. Sólo ha sacado un punto en sus salidas, y lo hizo el otro día en el campo del Espanyol y de la forma que lo vimos, digamos que con un poco de suerte, de fortuna, al final del partido. Y es un equipo que yo creo que necesita encontrar algún resultado bueno fuera de casa para tener la misma confianza con la que está jugando en Mestalla, ni más ni menos.

Santi, te pregunto por tus recuerdos cuando visitabas como portero del Valencia en el estadio del Sadar. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas Pamplona, El Sadar y Osasuna?

Bueno, rivalidad, ¿no? A mí me viene la rivalidad a la cabeza. Y a mí me hace mucha gracia porque yo salía por la mañana, a lo mejor en Pamplona del hotel, a tomar un café, a estirar las piernas y la gente de Pamplona me trataba con un cariño enorme. Y sin embargo, cuando me ponía ahí en la portería de los Indar Gorri, pues era todo lo contrario. A algunos chavales, que todas las mañanas me decía otra qué pasa, les preguntaba: ¿No vais al estadio esa tarde o qué? Porque la verdad es que El Sadar es un campo donde donde siempre se vive partidos calientes, partidos de mucha tensión y muchas veces el que las paga es el portero, que la portería está muy pegadita. Tengo una anécdota también una vez que quitaron toda la red, toda la toda la alambrada que había detrás de la portería justo un día que jugaba el Valencia. Yo me acuerdo que vi aquello y ya cuando pisamos el campo, le pregunté a un policía: ¿Qué ha pasado con la valla que protege un poco ahí al portero, que no, que no está detrás de los ultras? No hemos llegado a un acuerdo con ellos. No te preocupes, se van a portar bien, pero hemos decidido sustituir la valla siempre y cuando tengan un buen comportamiento. Y respondí, bueno, el primer experimento me tiene que tocar a mí en la portería. Me acuerdo que me dijo el policía: Yo creo que si se portan bien hoy contigo, ya se van a portar bien todo el año. Como tú eres de alguna forma con el que más nervioso se pone (risas). Pero a mí, a mí eso nunca me ha hecho ni tener malos ojos para Osasuna y mirarle de una forma distinta, ni mucho menos. Me gusta los ambientes de gente con mucha pasión por el fútbol. Evidentemente no cuando llegan a incidentes, pero en ese ambiente que genera Pamplona, que genera Osasuna, que se genera allí, es uno de los de los ambientes ya míticos en Primera División. Y por eso le he tenido siempre muchísimo cariño, porque también ha costado mucho ganar siempre en Pamplona. Las victorias que hemos tenido allí, han tenido que ser de mucho mérito. El portero está siempre muy, muy solicitado, uno tiene que hacer un buen partido para salir de allí airoso. Pero son retos que yo me ponía en mi carrera. A veces los conseguía y lo disfrutaba; y otras veces los sufría, como todo el mundo.

Como siempre, es un auténtico placer escucharte. Gracias por atendernos y que disfrutemos este viernes de ese Osasuna-Valencia. Y ahora sí, después de ese experimento que fue todo fenomenal y ya está todo el estadio sin vallas.

Estupendo. Me alegro que la cordura ya se haya impuesto.

Un fuerte abrazo.

Un abrazo grande a todos.