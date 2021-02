La recompra y reforma de El Sadar a debate en el Parlamento de Navarra

El Estadio de El Sadar va a ser uno de los protagonistas en este jueves del Parlamento de Navarra. El primer punto es sobre los pagos a Hacienda por los gastos del aval concedido para la reforma, y el segundo sobre la recompra del mismo y su exclusividad de uso.

Podemos preguntará hoy jueves el pleno del Parlamento de Navavarra a la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, sobre "los pagos a tiempo con Hacienda" de Osasuna "como parte de gastos del aval concedido para la construcción de la ampliación del Sadar".

Pregunta que ocurriría si Osasuna "no mantuviera la categoría" y el club "no pudiera hacer frente al aval en tiempo y forma"

"Una obligación del club con toda la ciudadanía navarra junto a la recompra de dicho campo al Gobierno de Navarra, titular actual del campo, aunque sólo se utiliza para uso y disfrute de C.A. Osasuna", ha destacado el portavoz parlamentario de la formación, Mikel Buil.

Podemos ha mostrado su preocupación por que "la situación de inestabilidad que vive el club, con la judicialización de las elecciones a socios compromisarios del club, pueda afectar a ambas situaciones, pudiendo ser la ciudadanía navarra la pagana de los mismos".

Por otro lado, Buil quiere saber qué ocurriría en el supuesto "no deseable" de que Osasuna "no mantuviera la categoría, con lo que los ingresos caerían en picado y se correría el riesgo de que el club no pudiera hacer frente al aval en tiempo y forma".

Asimismo, ha solicitado al Gobierno de Navarra "que exija un calendario claro y conciso al C.A.Osasuna para la recompra del campo, algo que está contemplado en los estatutos del club pero sin fijar ni fechas ni cantidades". Así, ha avanzado de que, en el caso de que el CA Osasuna "no clarifique este calendario de recompra", Podemos pedirá al Ejecutivo foral que El Sadar "no sea de uso exclusivo de Osasuna sino que pueda ser utilizado para otro tipo de eventos deportivos y otras federaciones".