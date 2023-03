¿Qué es la fein y para qué se necesita?

Rebeca Pascual, de A10 Inmbiliaria explica que es la fein y para qué sirve.

¿Qué es la fein?

La fein es el documento que firmas en el banco en el que figuran las condiciones de tu crédito hipotecario. A través de este documento el banco de compromete con el cliente en las condiciones pactadas.



¿Para qué sirve la fein?

Se utiliza para garantizar el cumplimiento de dichas condiciones. Una vez firmada, el banco la subirá a la plataforma notarial y el cliente deberá solicitar cita ante notario para firmar lo que llamamos el acta de transparencia.



¿Qué es esto del acta de transparencia?

Es un escrito del notario que afirma que tú cómo cliente has entendido las condiciones del crédito hipotecario que vas a firmar. De esta manera los bancos se aseguran de que aceptas todas sus condiciones y que un notario ha afirmado que las conoces.



¿Cómo es la firma de este acta de transparencia?

Es un trámite rápido en el que el notario te explica de nuevo las condiciones del crédito. Al acto acude solo el cliente y el notario y algo que no mucha gente sabe es que antes de firmar el acto, el notario te hace un test. Una especie de examen donde se pregunta si entiendes cada una de las condiciones de la hipoteca.



¿Y qué validez tiene la fein?

Esto es importante. Cada banco le da una validez a la fein que normalmente ronda los 20 días. Luego este compromiso se puede actualizar, aunque si es verdad que en edys actualización podrían variar las condiciones de la hipoteca.

Otra fecha que tenemos que tener muy en cuenta es que desde el día en el que se sube la fein a la plataforma de notariado hasta el día en el que podamos firmar escrituras deben pasar 10 días.

Esto es algo importante porque además estos días empiezan a contar desde el momento en el que subes el documento, no desde el momento en el que firmas en acta de transparencia.

De hecho la firma del acta de transparencia se puede hacer hasta 24 horas antes de la firma de la escritura.



Una vez tenemos la fein, ¿qué más documentos necesitamos para firmar la compra de una vivienda de obra nueva?

Es importante llevar los dni de los compradores y en el caso de estar casados es fundamental llevar a notaria las capitulaciones matrimoniales. El resto de documentos que se necesitan para formalizar la escritura se encarga la promotora de facilitárselos al notario.



Y una vez firmado. ¿qué debemos hacer?

Con la copia simple de la escritura deberemos liquidar el AJD en hacienda, ir al ayuntamiento para y al registro para registrar la compra.

Estos trámites también los puede realizar directamente una gestoría por nosotros. Y en el caso de que vayamos con hipoteca, suele ser el banco el que se encarga de tramitarlos.