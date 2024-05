Primer paso para limitar el juego en Navarra

El Consejo del Juego ha aprobado este lunes el proyecto de decreto foral sobre el Reglamento General de los Juegos y Apuestas de Navarra, que limita la ubicación, horarios, actividad y publicidad de las casas de apuestas, entre otros aspectos.

"El reglamento entrará en vigor antes del verano, pero habrá un año de margen para que los locales implementen la identificación de usuarios"

Ahora, tras su aprobación en el Consejo del Juego, el borrador de decreto foral deberá pasar por la sesión de gobierno para posteriormente ser elevado al Consejo de Navarra de cara a su análisis preceptivo y valoración. Se espera que antes del verano el reglamento entre en vigor, pero habrá un año de margen para que los locales implementen la identificación de usuarios. Por lo tanto, por lo menos hasta junio de 2025, no será obligatorio el control de acceso a este tipo de establecimientos. Retrasos que no entienden desde la asociación Aralar que lucha contra la ludopatía. "No entendemos la razón de demorarlo porque esto ya está aprobado en otras comunidades y ya conocen como hay que hacerlo, mecánicas y procedimientos", explica Teresa Burgui coordinadora de Aralar.

QUÉ INCLUYE LA NUEVA NORMA

Los locales de juego y apuestas no podrán estar cerca de centros educativos navarros. Se prohíbe la publicidad a menos de 300 metros de centros escolares, deportivos y culturales. No podrá haber publicidad de apuestas en cualquier actividad deportiva que reciba subvención pública y se adelanta el horario de cierre de los salones de juego y locales de apuestas desde las 3.30 horas a las 0.30 horas.

"Se trata de prevenir las ludopatías, trabajar desde la educación y la Salud, proteger a los más débiles con distancias de seguridad y controles de acceso", explica consejera de Interior, Amparo López.