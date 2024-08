Preocupante aumento del gasto público en Navarra en los últimos diez años

El gasto público en Navarra ha crecido un 70% en los últimos 10 años. El Gobierno foral pasa de un presupuesto de 3.500 millones en 2015 a uno de casi 6.000 en 2024. Los servicios públicos y el gasto de personal asumen la mayor parte del incremento. El gasto de personal en estos 10 años de gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite ha subido de los 1.138 millones a los 1.869 (casi un 65%).

Algo que para los economistas Carlos Medrano y Álvaro Bañón no es una buena noticia y medio plazo puede llegar a ser muy peligroso. Álvaro Bañón, profesor de Economía de la UPNA y socio de Institución Futuro, se preguntaba: “¿De dónde sale?”. Bañón indicaba que “sale de los bolsillos de los autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena” y de las empresas. “Si antes se detraían de ese bolsillo 3.000 millones, ahora son 6.000”. Otra de las preguntas que se hacía Bañón tiene que ver con la eficiencia: “¿Y qué está haciendo usted, cómo lo está usted usando? Para mí no es una buena noticia. Si se estuviera utilizando bien, podría hasta comprarlo; pero es que no se está utilizando bien”.

??Más no significa mejor

La inflación

Carlos Medrano, director de Eximia Consultores ha indicado que la inflación está siendo el gran aliado de los distintos gobiernos, porque han aumentado la recaudación. Pero a costa de los ciudadanos. “La inflación lo que provoca es que haya unas cifras récord de recaudación cada año. Cada año hacemos un récord de recaudación”. Carlos Medrano preguntaba si realmente el contribuyente ha visto aumentados sus ingresos “en un 70%, o incluso un 35%”.

Para Medrano hay tres patas funfamentales de la economía: el estado, los particulares y los autónomos y empresas. ¿Quién se está llevando la mayor parte de la tarta? “Se está llevando el trozo de la tarta el Estado. ¿A cambio de qué? A nivel global, los gobiernos son insaciables. Auténticos, pantagruélicos que nunca les parece suficiente. ¿Y eso qué genera? Pues que al final se vayan convirtiendo en en monopolios”.

Álvaro Bañón ha querido comparar la administración pública con una empresa privada. Ha dicho que cuando una empresa pone unos precios poco competitivos no vende. Sin embargo, la administración pone sus propios precios (que son los impuestos) y hay que pasar por el aro. “Voy subir ahora el impuesto de sucesiones, voy a subir ahora el impuesto de sociedades, que lo tenemos el más alto de España, voy a subir ahora al IRPF hasta el 52%, que es una barbaridad... Con la ayuda inestimable de inflación vamos subiendo los ingresos sin hacer ningún esfuerzo”.

Ingeniería social

Ambos economistas han asegurado que se está creando una ingeniería social con importantes subvenciones y ayudas que están generando una necesidad a la población. Álvaro Bañón ponía el ejemplo del Bono Cultural. “¿Cuál es el mérito? Que usted cumple 18 años, tome cuatrocientos euros. Y para que usted se lo gaste en lo que yo le digo. Le quita usted de la cartera el dinero a sus padres, para dárselo al hijo y parece decirle usted lo que quiere, en lo que se tiene que gastar. Esto es ingeniería social pura y dura”.

Funcionarios

Por otro lado, está el lastre de que mucha gente aspira a ser funcionario, no a ser emprendedores. Bañón destacaba un dato, por primera vez en Navarra, ya hay más funcionarios que autónomos. “Hace diez años, la diferencia era de 15.000 a favor de los autónomos. Ahora ya hay 1.000 empleados públicos más que los autónomos”.

En un entorno de digitalización y sin haber asumido más competencias, Bañón ha explicado que es difícilmente entendible que haya 47.000 funcionarios, que haya creciendo tanto y que Navarra se haya convertido en la segunda comunidad con más empleados públicos por habitante, detrás de Extremadura. Ha advertido de las consecuencias que puede tener. “Eso no viene del aire. Estamos creando, poco a poco, una sociedad totalmente subvencionada. Tarde o temprano tendrá su sus consecuencias económicas y sociales”.

Carlos Medrano advierte de que este gasto público disparado genera una “vulnerabilidad” enorme y que las consecuencias llegarán más pronto que tarde. Y no serán buenas. “No sé cuando llegará, pero llegará una crisis. De primeras le echarán la culpa al capitalismo salvaje y a los empresarios. Pero ojo, que estos excesos, más pronto que tarde, van a generar que al final no pueda más, bajará la actividad económica, subirá el paro, caerá la recaudación... Pero con esta enorme estructura que se ha creado, se va a generar un déficit disparado, una deuda acumulada...”

Álvaro Bañón ha insistido en esta idea. En el momento que llegue una crisis y se baje la recaudación, la administración no se puede hacer pequeña. Mientras las empresas pueden reducir personal, la administración pública no podrá y no habrá forma de pagar este desorbitado gasto público.