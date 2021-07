Patxi Puñal vuelve a Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Patxi Puñal para que se convierta en el nuevo director técnico de Tajonar. El hombre que más partidos ha disputado con la elástica rojilla se suma al proyecto deportivo de la entidad para contribuir al desarrollo de su fútbol base, del que él es uno de los grandes exponentes. Su trabajo estará ligado a aquellas áreas que son puramente futbolísticas como Metodología y Gestión del Talento. Además, tendrá conexión directa con el director de Tajonar, Ángel Alcalde, que continuará al frente de la organización, departamentos y proyectos del fútbol base; así como con la dirección deportiva, dirigida por Braulio Vázquez, y la secretaría técnica, cuyo responsable es José Antonio Prieto ‘Cata’.

Patxi Puñal Martínez (6 de septiembre de 1975; Huarte, Navarra) es una de las grandes leyendas de la historia centenaria del Club Atlético Osasuna. Hace ya siete años que puso fin a su carrera como futbolista dejando unos números casi inalcanzables: 25 años en la entidad y 513 partidos oficiales en sus botas. Tras un período alejado del fútbol como actividad profesional, ha aceptado la oferta de Osasuna para formar parte de su estructura deportiva y fortalecer así su trabajo con la cantera.

Puñal: “Debemos ser una cantera de élite y aspiramos a serlo”









En sus primeras declaraciones como nuevo director técnico de Tajonar, Puñal expresó su ilusión por regresar al club de su vida. “Vuelvo a mi casa. Vengo con toda la ilusión del mundo de arrancar este nuevo proyecto en el que creo que puedo disfrutar y ser muy válido. Creo que se le ha dado una vuelta de tuerca al club importante. Yo en el momento en el que me fui era el peor momento, hubo un período muy convulso. Desde ese momento hasta ahora es increíble como Osasuna ha sabido recuperarse. Creo que llego en un momento en el que el club está muy bien en todos los aspectos”.

“Una de las cosas que más me ha sorprendido es la estructura y la organización que tiene Tajonar, todos los profesionales que tiene y las herramientas para trabajar con los chicos, ni sombra de hace poco tiempo. Después de 2014 se fue remontando un poco y dando forma al proceso de Tajonar con un proyecto que ha durado desde 2017 a 2021. Ahora volvemos a darle una vuelta de tuerca. Las bases ya están puestas y ahora debemos crecer. Sin duda que debemos ser una cantera de élite y aspiramos a serlo. Con las bases que hay forjadas, creo que mi aporte le puede dar un empujón de calidad, ya que voy a tener un área de influencia que me ha ilusionado. Tengo muy claro lo qué me gustaría de los equipos de nuestra cantera, que sean reconocibles. Creo que vamos a ser uno de los clubes referentes sin duda”, expuso Puñal.

