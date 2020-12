Osasuna clavado en el VAR

Luis Sabalza, presidente de Osasuna, levantó la voz contra los últimos arbitrajes recibidos por el conjunto rojillo: “Respeto al colectivo arbitral, pero creo que en estos últimos partidos se han equivocado gravemente en contra de Osasuna. Y en la situación en la que nos encontramos, esos errores pesan mucho”. Para el mandatario rojillo hay “al menos siete errores en seis jornadas”.

Las declaraciones de Sabalza llegaron en la rueda de prensa de presentación de la renovación del contrato de Braulio. Una comparecencia que se produjo el día después del Elche-Osasuna en el que hubo unos incidentes y protestas del director deportivo rojillo, Braulio Vázquez, y el secretario técnico, Cata.

��⚫ Braulio Vázquez, director deportivo de @CAOsasuna



�� "No tengo excusa, pedimos perdón por el comportamiento"



�� "Daré por buena la sanción si no sancionan a los jugadores"



�� "El altercado en el túnel no fue con el árbitro, fue con Barragán y lo zanjamos con un beso" pic.twitter.com/W5PiJqLfq2