Navarra envuelta en terremotos: Es muy importante nunca salir corriendo de casa durante el temblor

Antonio Aretxabala, experto en riesgos naturales, ha analizado en COPE Navarra los terremotos sufridos en Navarra. Además recuerda que lo que no se debe hacer es "asustarse y salir corriendo", es algo que no se debe hacer "jamás". El motivo es que al salir de casa corres el riesgo de que se te caigan tejas u otro tipo de objetos con lo que el riesgo es aun mayor. No se debe salir hasta que no pare el movimiento.

También nos ha recordado la importancia de no tener objetos peligrosos en las estanterías de encima de la cama.

ENTREVISTA CON ANTONIO ARETXABALA, SISMÓLOGO Y EXPERTO EN RIESGOS NATURALES

Mapa de intensidades del #TerremotoPamplona de hace una hora: https://t.co/JUEweEnHHk — Antonio Aretxabala (@A_Aretxabala) October 1, 2020

Navarra tiembla, pero no es la primera vez que lo hace, como es de esperar de una comunidad en los que los activos Pirineos son parte de sus fronteras. La península Ibérica está más viva de lo que solemos creer. https://t.co/PT1lFx5AGD — Hombre Geológico (@GeologicalMan) October 1, 2020

Ahí están fichados ya por la policia de los terremotos:https://t.co/Zc9T7wDhgapic.twitter.com/75Ho39Defm — Joaquin Sevilla (@Joaquin_Sevilla) October 1, 2020