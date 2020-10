Terremotos en Navarra: ¿Qué es un enjambre sísmico y por qué Pamplona lo sufre?

Noche con varios terremotos que los han sentido la ciudadanía. Antonio Aretxabala, sismólogo, nos explica la singularidad de Pamplona:

Afirma que la capital de Navarra tiene "enjambres sísmicos alrededor de la ciudad de Pamplona que se dan cada cierto tiempo y que vamos a tener que aguantarlo y aprender a vivir con ello". Además añade que "en este caso no se diferencia el terremoto principal y el resto. En esta caso no es así, hablamos de enjambre porque en un espacio de tiempo que pueden ser incluso años hay un vaivén en el que no puedes distinguir el principal. Se duerme y se desboca desde el año 2017 llevamos casi 500 terremotos".

ENTREVISTA CON ANTONIO ARETXABALA, SISMÓLOGO Y EXPERTO EN RIESGOS NATURALES

Audio

Mapa de intensidades del #TerremotoPamplona de hace una hora: https://t.co/JUEweEnHHk — Antonio Aretxabala (@A_Aretxabala) October 1, 2020

Navarra tiembla, pero no es la primera vez que lo hace, como es de esperar de una comunidad en los que los activos Pirineos son parte de sus fronteras. La península Ibérica está más viva de lo que solemos creer. https://t.co/PT1lFx5AGD — Hombre Geológico (@GeologicalMan) October 1, 2020

Ahí están fichados ya por la policia de los terremotos:https://t.co/Zc9T7wDhgapic.twitter.com/75Ho39Defm — Joaquin Sevilla (@Joaquin_Sevilla) October 1, 2020