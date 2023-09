Un millar de bicis aparcarán este viernes en la Ciudadela en la Bicicletada escolar 2023

Este viernes 22 de septiembre, de 10 a 12.00 horas, la Ciudadela acogerá la Bicicletada escolar 2023, prevista dentro de la programación municipal de la Semana de la Movilidad. La jornada coincide con la celebración del ‘Día Europeo sin Coches’ una iniciativa global cuyo objetivo es concienciar sobre los problemas asociados al aumento del tráfico motorizado y promover alternativas más saludables y sostenibles, como incrementar el uso de la bicicleta.



Mañana, alrededor de 1.000 escolares, acompañados por docentes de 10 centros educativos de la ciudad, recorrerán en bicicleta los itinerarios definidos entre cada uno de sus centros y la Ciudadela, y regresando de nuevo una vez concluido el encuentro escolar en el que se ofrecerán diversas actividades educativas y lúdicas. El alumnado, con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años (de 6º a 3º de ESO), se desplazará en grupo acompañado de personas colaboradoras expertas en el manejo de la bicicleta en la ciudad y pertenecientes a las asociaciones que promueven la movilidad activa, colaborando con el Ayuntamiento, además de su profesorado. La jornada contará con la participación de la Policía Municipal de Pamplona, que asegurará los recorridos entre los centros escolares y la Ciudadela, y las actividades en el recinto serán llevadas a cabo por profesionales. En la Bicicletada colaboran la Asociación Medios Transporte Sostenible (AMTS), Mujeres en Bici.



Una vez en la Ciudadela, participarán en el conjunto de actividades que se proponen en todo el espacio interior de la fortificación: circuitos de crossfit, puntos de aprendizaje para el arreglo de bicicletas, masterclasses de diferentes modalidades de baile, y, además, de la mano de diversas asociaciones presentes en el recinto, los menores podrán acceder a actividades de sensibilización en fomento de una movilidad segura.



En el espacio destinado a las actividades, se instalarán dos ‘tabernas de agua’ en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se ofrecerán 1.140 vasos reutilizables municipales y se instalará una ‘isla de reciclaje’ para reforzar los valores de sostenibilidad ambiental también en la gestión de los residuos que pueden generarse durante el tiempo del almuerzo, previsto también en un espacio destinado a descansar y recuperar fuerzas tras la marcha ciclista de llegada a la Ciudadela. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el recinto fortificado de 10 a 12.00 horas, aunque las clases de reparación de bicis y las sesiones de diferentes modalidades de baile tienen previstos contenidos específicos en intervalos concretos. En la entrada al recinto por la avenida del Ejército, a la altura del Cuerpo de Guardia, habrá instalada una caseta para informar al profesorado participante que funcionará, además, como oficina de objetos perdidos y altavoz de avisos. Está prevista la delimitación en el interior de la Ciudadela de aparcamientos de bicicletas, en lugares en los que no se interrumpa el tránsito peatonal que atraviesa el recinto de manera habitual.



Será el último acto de la Semana de la Movilidad que se está desarrollando en Pamplona desde el pasado día 16 de septiembre bajo los lemas ‘Combina y muévete’ y ‘Ahorra energía’. Estos mensajes son los elegidos este año por la Comisión Europea, organismo que impulsa estas semanas de sensibilización desde el año 2000. Estas actividades se enmarcan también en la Estrategia Go Green Pamplona de Transición Energética y Cambio Climático.



Crossfit y masterclasses

La Ciudadela acogerá, de 10 a 12 horas, un gran espacio con cuatro zonas diferenciadas donde practicar crossfit que estará atendido por profesionales. El alumnado podrá realizar pruebas de fuerza, resistencia y potencia, mientras se divierte y adquiere conocimientos de esta práctica y nociones de competitividad sana.



También de 10 a 12 horas, sobre un escenario, se ofrecerán sesiones de baile, de diferentes estilos, con instructores expertos. Cada media hora se cambiará la modalidad propuesta y la coreografía a ejecutar: zumba-mix, zumba-reguetón, zumba-fiesta y una coreografía final. La propuesta busca promover la actividad física como estilo de vida, trabajar la coordinación, la sincronía y la expresión corporal y que los menores pasen un buen rato.



Autorreparación de bicicletas: nociones básicas

De 11 a 12 horas, en intervalos de 15 minutos, una persona experta en mantenimiento y arreglo de bicicletas ofrecerá masterclasses para enseñar, a todos aquellos que se acerquen, a realizar una revisión y reparaciones básicas en sus bicicletas. El alumnado participante no parte de cero porque ha participado durante el curso pasado en los talleres de formación para aprender a circular en bicicleta urbana de manera segura pertenecientes al programa municipal “La Bicicleta en la Escuela”, donde han adquirido conocimientos relativos al mantenimiento básico de la bici, normativa, y ejercicios de habilidad a la hora de conducir.



La actividad será interactiva, de forma que los menores podrán trasladar al experto las dudas que les hayan surgido para que les ayude a resolverlas. Entre las 1 y las 12 horas el público que acuda a esta parte podrá sentarse en el jardín a escuchar al experto y observar sus explicaciones prácticas sobre ruedas (cubiertas, radios, llantas y alineamiento), transmisiones, frenos y cambios y valoración del estado general del vehículo. Las bicicletas que servirán para experimentar su chequeo y reparaciones han sido cedidas por Traperos de Emaús.



Alteraciones de tráfico

Durante el tiempo que duran las actividades, el acceso peatonal a la Ciudadela permanecerá abierto por lo que los usuarios de este paso podrán hacerlo sin interferencia alguna para atravesarla y para garantizar la seguridad de los participantes, los accesos a la parte alta de las murallas estarán cortados con vallas y señalización, y serán vigilados por personal de la organización, que velará por el cumplimiento de la señalización.



La Bicicletada es una actividad no motorizada, que visualiza el uso de la bicicleta en la ciudad, y que para garantizar los desplazamientos seguros requiere el corte puntual del tráfico motorizado en la avenida del Ejército (de 9.30 a 10.30 horas y de 12 a 12.30 horas) una situación de la que quedarán exceptuados los Servicios de Emergencia y los autobuses urbanos.



La salida de cada centro se iniciará a partir de las 9.30 y contará con la presencia de una moto de Policía Municipal, que encabezará el recorrido, y que cortará el tráfico en cada intersección para asegurar que todo el grupo pasa sin riesgo, además de una persona adulta señalizando el paso. Lo mismo se hará en la salida de la Ciudadela a partir de las 12.30 horas. Este dispositivo requiere la participación de 22 motos de Policía Municipal e implicará desvíos de tráfico e itinerario alternativos en otras Avenidas de la Ciudad.



Para solventar problemas mecánicos en las bicicletas del alumnado participante, CONOR BIKES, colaborador del evento, instalará dos puestos de reparación en el itinerario: avenida. Guipúzcoa junto al puente Plazaola y avenida Pio XII, esquina Vuelta del Castillo frente al CIVICAN y un tercer puesto dentro de la Ciudadela.

CENTROS PARTICIPANTES

CP Buztintxuri IP

CPEIP San Juan de la Cadena

Colegio Santa Teresa - Teresianas

Colegio Claret Larraona

Colegio Hijas de Jesús - Jesuitinas

Colegio La Compasión - Escolapios

CPEIP Amaiur Ikastola

CPEIP Hegoalde Ikastola

IES Plaza de la cruz

Colegio Calasanz - Escolapios