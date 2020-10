María Chivite reconoce estar "preocupada" ante el avance del Covid-19 y advierte que vienen "meses duros"

Navarra está preocupada ante el avance del Covid-19 y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, reconoce también "el cansancio de los profesionales y de la propia ciudadanía", tras lo que ha advertido que "quedan meses aún duros y tenemos que contribuir cada uno de nosotros y nosotras a superar la dificultad con fortaleza".

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que "tras un verano que, ciertamente, se preveía más tranquilo, pero en el que las celebraciones y el ocio no han dado respiro, afrontamos un otoño y un invierno difíciles y duros". La presidenta ha asegurado que el Departamento de Salud será "uno de los que más crezcan en su techo de gasto en el proyecto para 2021".

María Chivite ha señalado que "en estos meses hemos aprendido conforme la ciencia y la experiencia han ido dando pasos, pero nos queda mucho por delante todavía". "Atrás quedaron aquellos primeros momentos en los que cada día teníamos que recordar las normas de higiene, el uso de la mascarilla... Hoy toda la población conoce las recomendaciones, las normas que van adaptándose a cada momento, y estamos en otro punto", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que en la situación actual el Gobierno está realizando un trabajo orientado a tres ejes. En primer lugar, contener y tratar de controlar el Covid con una estrategia "potente" de detección y ha defendido que Navarra es la comunidad que hace más PCR por habitante, más de 3.500 PCR diarias de media, a las que se suman ahora los test de antígenos que, desde el día 2 de noviembre, estarán ya en la red de atención primaria.

Chivite ha destacado además que "tenemos una elevada trazabilidad de los casos, es decir, que conectamos casos con brotes, y el sistema ha demostrado una alta capacidad de respuesta asistencial". "Sin duda, la labor del personal de rastreo está siendo eficaz y bien dirigida", ha afirmado.

En segundo lugar, la presidenta ha afirmado que "estos días hemos tenido que desprogramar alguna intervención no urgente y esa es otra de las razones por las que tenemos que frenar el avance del virus". "No queremos que la actividad ordinaria se vea muy afectada. Porque sigue habiendo personas con otras enfermedades y necesidades a las que tenemos que atender. De ahí que desde septiembre hayamos activado el sistema integrado, para atender no solo patologías Covid sino también de otra índole", ha explicado.

El tercer aspecto en el que trabaja el Gobierno es el que tiene que ver con los retos que en el marco del Plan Reactivar y el Next Generation europeo se han planteado. "Aun siendo una comunidad con una alta inversión per cápita en salud, esta pandemia nos ha demostrado que hemos de seguir invirtiendo para reforzar el sistema y mejorarlo también cualitativamente. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología", ha apuntado.

Al margen de estos tres ejes, Chivite ha destacado que "estamos trabajando de manera específica en la atención primaria, y que se verá en los próximos presupuestos". "Conscientes del papel fundamental que tiene en el conjunto del sistema. Estamos reforzando con contrataciones el servicio en zonas básicas como Pamplona, Estella y Tudela. Además, a partir de este fin de semana vamos a abrir centros de salud, de momento tres. Y recuerdo que tenemos las urgencias extrahospitalarias y recursos intermedios, además del refuerzo de la enfermería del consejo", ha subrayado.

Por otro lado, Chivite ha valorado "el trabajo de cogobernanza que hemos ido haciendo estos meses con el Ministerio de Sanidad y también la relación que hemos afianzado con otras comunidades, con las que hemos ido compartiendo experiencias, normas, reflexiones y estrategias".

Chivite ha defendido que Navarra es la comunidad con "mayor rapidez de respuesta en emergencia" y ha puesto como ejemplo que "la supervivencia sin secuelas en paradas cardiacas, la más grave de estas urgencias, se sitúa en el 15 por ciento, que es la más alta de España".

Durante su intervención, Chivite ha agradecido a los profesionales su labor y ha valorado "la investigación científica y el trabajo que se está haciendo en Navarra en esta materia que se ha demostrado imprescindible". "Esta pandemia está contribuyendo a visibilizar y valorar un trabajo muchas veces silencioso y que, es cierto, no siempre ha contado con un compromiso presupuestario suficiente", ha dicho.