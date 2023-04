Un 43% de los navarros viajará esta Semana Santa

Entre las personas que viajarán, la mayor parte, 56%, irá a otra comunidad autónoma, un 28% viajará dentro de Navarra y un 16% irá al extranjero. Respecto al ejercicio anterior, ha bajado el deseo de visitar otra comunidad autónoma y ha aumentado ligeramente el deseo de viajar al extranjero.

Cuanta más edad tienen los encuestados, menos probabilidad hay de que viajen, mientras que los jóvenes de menos de treinta años viajan en mayor medida al extranjero que los otros tramos de edad.

Más de la mitad de los ciudadanos, el 56%, dice que conoce sus derechos cuando va de vacaciones, un conocimiento que baja notablemente en los menores de treinta años y que va aumentado con la edad de los encuestados. En cualquier caso, es muy conveniente informarse de sus derechos antes de salir de viaje, ante posibles problemas que puedan surgir, para saber cómo reaccionar si es que suceden.

El avión no sale cuando estaba previsto

Las quejas más repetidas por vacaciones suelen ser los retrasos por los vuelos. Además, en estas vacaciones de Semana Santa, que en muchos casos no superan los siete días, el retraso de unas horas o de un día es más dañino aún que en el verano, cuando la estancia suele ser más prolongada.

El Reglamento 261/2004 indica qué derechos tienen los viajeros de vuelos que salen de la Unión Europea o que llegan a ella si la compañía es comunitaria -salvo que en el país de salida del vuelo ofrezca beneficios y compensación de asistencia-. Ante un retraso, si supera las tres horas, salvo que se produzca por circunstancias extraordinarias, hay unas compensaciones que varían según la distancia del vuelo: si la distancia recorrida es menor a 1.500 kilómetros, 250 euros; si la distancia está entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 400 euros; y si es mayor, la compensación deberá ser de 600 euros.

Por otro lado, si se cancela el vuelo, el consumidor también tiene derecho a que le devuelvan íntegro el billete. Aunque algunas compañías, especialmente tras la pandemia, ofrezcan un bono para usar más adelante, el consumidor no tiene por qué aceptarlo y puede exigir la devolución. Todo ello, más allá de que el consumidor pueda pedir una indemnización por los perjuicios añadidos como, por ejemplo, haber perdido una noche de hotel.

El apartamento no es lo que parecía

Otra buena parte de las quejas que se reciben por vacaciones tienen que ver con los problemas con el alojamiento. Muchas personas muestran su malestar porque el hotel no ofrece las prestaciones que se publicita o porque el apartamento no tenía las características prometidas.

En estos casos, lo fundamental es que en la reserva o el contrato conste de la forma más detallada posible las características del alojamiento. Obviamente, hay que guardar la documentación o publicidad que lo acredite.

En este sentido, es mejor que en la reserva consten datos precisos del alojamiento (metros cuadrados, metros a la playa, número estancias…) que afirmaciones genéricas (piso espacioso, cercano a la playa…). Esto suele facilitar la reclamación posterior.

No puede cancelar la reserva unilateralmente

Por otro lado, en reservas realizadas con intermediarios no está de más contactar directamente con el alojamiento para corroborar que la reserva responde a las condiciones pactadas. Al mismo tiempo, conviene saber que el alojamiento no puede cancelar unilateralmente la reserva, como parece que les ha pasado a algunas personas que habían reservado hotel o apartamento para la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla. La confirmación de la reserva es un contrato de obligado cumplimiento. Si no es así, el consumidor podrá denunciar y reclamar daños y perjuicios.

En incidencias con las maletas, rellene el PIR y haga una reclamación posterior

Relacionado con el transporte, se suelen dar incidencias con el equipaje, ya sea por daños, retrasos o pérdida. Lo primero que hay que hacer es buscar en el aeropuerto de destino el puesto de la compañía aérea para rellenar el Parte de Irregularidad de Equipaje. Si la maleta presenta daños, tiene siete días desde que la recibió para enviar una reclamación formal; y si se trata de un retraso, veintiún días.

Además, si usted llega a su destino y no recibe su maleta, guarde los justificantes de todo lo que necesite comprar por no tener el equipaje. Posteriormente, se pueden adjuntar estos tiques a la reclamación que se efectúe.

El paquete vacacional contratado debe cumplirse en su totalidad

Si usted ha contratado las vacaciones a través de una agencia de viajes, sepa que puede exigir que se cumplan todos los servicios ofrecidos en el paquete vacacional. El precio tampoco debe variar respecto al pactado. En ocasiones se han recibido quejas por la cancelación o variación de algunas excursiones previstas en viajes organizados.

Pautas para reservar las vacaciones:





Consiga un contrato detallado con la identificación del propietario y las características de la reserva del alojamiento y consérvelo. Guarde también todas las ofertas publicitarias.

En caso de un retraso de vuelo de más de tres horas es importante certificar de alguna forma el tiempo de demora, para poder realizar la posterior reclamación. Si es necesario,solicítelo a la compañía al llegar.

Si contrata a través de internet, puede ser útil leer antes los comentarios de otros usuarios. Cerciórese de la identidad de la empresa o particular que ofrece el viaje, alojamiento o actividad y que conste en el contrato.

Si adelanta una señal o una fianza, hágalo con un contrato en el que se aclare el objeto y las consecuencias de este pago. Compruebe las condiciones de cancelación.

Si sufre daños o retrasos con las maletas, hágalo constar al llegar al aeropuerto de destino en elpuesto de la compañía aérea. Posteriormente, haga una reclamación formal.

Al alquilar un vehículo, asegúrese de que un empleado deja constancia del estado del vehículo antes y después de usarlo.

Si le roban la cartera, denúncielo cuanto antes y llame a su entidad para anular las tarjetas.