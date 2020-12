Las elecciones a compromisarios de Osasuna movilizan a 2.453 socios y generan dudas

Las elecciones a compromisarios de Osasuna han movilizado a 2.453 socios de los 11.815 socios llamados a las urnas, lo que supone un 20%. Una votación que días atrás venía generando comentarios y polémicas y que, tras conocerse los resultados, muchos socios han querido mostrar su indignación. Uno de los puntos iniciales fueron mensajes que pedían una fotocopia del DNI y una firma para poder votar por correo. Una vez que conocidos los resultado y ver a miembros de la junta, empleados y patrocinadores con el triple de votos del que primero que se quedaba fuera de cada millar, se han disparado los comentarios y las dudas.

COMPROMISARIOS QUE EXPLICAN SU SITACIÓN

Algunos de los que han sido elegidos como compromisarios han salido a explicar cómo han vivido la situación. Uno de los ejemplos es Gorka Fiuza, periodista de Diario de Navarra, quien ha explicado de una manera clara y sencilla que ha sido ajeno a todo lo que se habla y narra cómo ha sido su candidatura.

Necesito explicar algunas cosas. Va hilo: Me presenté a compromisario con la intención de dar un paso más como socio. Era una idea que tenía en la cabeza hace tiempo y me animé.

Un problema lo de que les señalen que también ha explicado otro socio

Urge que @CAOsasuna dé explicaciones de las elecciones de hoy. Lo digo yo, que he sido elegido por el millar 12, con 101 votos. Me ha extrañado pero he pensado que era una cantidad de votos normal (nunca me había presentado). Sin embargo he visto que el 34.º tiene menos de 50 ...