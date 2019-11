Kenan Kodro e Iñaki Williams ponen fin a 602 días de ensueño de Osasuna en El Sadar

Un gol del ex rojillo Kenan Kodro pone fin a la racha de Osasuna en el estadio de El Sadar. Los de Jagoba Arrasate han logrado estar 602 días sin perder en Liga en el Estadio de El Sadar. Un total de 30 partidos (además del partido contra el Reus no disputado). Cosas del fútbol, los goleadores que ponen fin al histórico ciclo rojillo son un ex rojillo como Kodro y un futbolista que vivió en Pamplona toda la infancia como Iñaki Williams.

El Athletic de Bilbao venció a Osasuna por 1-2 en lo que fue el final de la racha de 31 partidos de los rojillos sin perder en El Sadar. El conjunto bilbaíno supo aprovechar los errores de la zaga osasunista para sumar 3 puntos y afianzarse en la zona noble de la clasificación.

Arrancó el partido con malas noticias para Osasuna. Chimy Ávila veía la tarjeta amarilla en el minuto 2 por una falta sobre Yuri que el colegiado del encuentro interpretó como dura. Durante los primeros compases del partido, ambos equipos se dedicaron a esperar al rival hasta que en el minuto 8 de partido el VAR anulaba un gol a Raúl García por fuera de juego. El Athletic avisaba.

La primera llegada de Osasuna llegó en el minuto 8 de partido, cuando Fran Mérida disparó de forma suave desde la frontal del área y el guardameta visitante, Unai Simón, la detuvo sin mayores problemas.

Osasuna iba controlando el partido y el Athletic trataba de buscar a Williams en velocidad, hasta que Sancet entró por medio, pillando a una defensa rojilla desprevenida, para meter un pase al hueco para que Williams, quien ganó la espalda a Estupiñán, cruzase el balón al palo derecho de la portería defendida por Herrera. 0-1 Durante los últimos minutos de la primera parte, Osasuna intentó buscar el empate a través de acciones a balón parado. El centrocampista serbio del conjunto navarro, Darko Brasanac, remataba un centro puesto por Roberto Torres, que Unai Simón se encontraba in extremis y despejaba nuevamente a córner.

La segunda parte comenzó de forma trabada con 3 amarillas en apenas 10 minutos. En el minuto 57 de partido la tuvo Rubén García. El jugador valenciano la mandaba a las nubes después de un pase de la muerte de Estupiñán desde el costado derecho. García protestó la jugada pidiendo un posible penalti por agarrón y el colegiado murciano le mostró tarjeta amarilla.

Los leones perdían peso en el partido por el cambio de Raúl García y Osasuna lo aprovechaba. Roberto Torres la tuvo, pero su disparo se marchó fuera por muy poco después de un remate cruzado que se iba cerca de la cepa del poste.

El Athletic metió al campo al navarro San José, quien cumplió 300 en liga partidos con el conjunto vizcaíno. Osasuna se fue adueñando del partido hasta que el minuto 76 Adrián caracoleó en banda izquierda para ponerla en el área,

Cardona prolongó y el Chimy Ávila remataba de espuela para empatar el partido. El Sadar estallaba.

Poco duró la alegría a los rojillos ya que el exjugador osasunista, Kenan Kodro aprovechó una jugada embarullada dentro del área para marcar gol y

posteriormente pedir perdón a la parroquia de El Sadar. Finalmente se llegó al final del partido con victoria para un Athletic de Bilbao que rompía la racha de imbatibilidad de Osasuna de 31 partidos invictos en casa.

- Ficha técnica:

1 – Osasuna: S. Herrera; Lillo, David García, Roncaglia, Estupiñán; Roberto Torres, Darko (Íñigo Pérez, m.78), Mérida, Rubén García (Cardona, m.71); Juan Villar (Adrián, m.71), Chimy Ávila.

2 – Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Unai López (San José, m.64), Dani García; Raúl García (Kodro, m.45), Sancet (Sancet, m.74), Córdoba; Williams.

Goles: 0-1, m.20: Williams, 1-1: m,76: Chimy Ávila, 1-2: m. 79: Kodro.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano), asistido por Cabañero Martínez y Gallego García. El colegiado principal mostró amarilla a Chimy Ávila y Darko Brasanac, Rubén García y Lillo por parte de Osasuna y a Córdoba, Williams y Yuri por parte del Athletic.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Santander disputado en el estadio El Sadar, con 16.145 espectadores.