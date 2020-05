¿Te interesa una finca de recreo o una huerta de ocio? Esto es lo que tienes que tener en cuenta

Javier Beorlegui, de A10 Inmobiliaria, repasa en COPE las claves a tener en cuenta a la hora de adquirir fincas de recreo o huertas de ocio. Esta es la entrevista que le ha realizado Alberto Sanz.

Lo primero que tiene que revisar es si hay una caseta es si cumple la normativa urbanística, y si está legalizada y correctamente registrada en el Registro de la Propiedad, cosa que muchas veces no se hace.

Buenas Javier, hoy vamos a tratar algo que en esta época parece que apetece más, se trata del mercado de las fincas de recreo, ¿cómo está funcionando este mercado?

La primavera y el otoño son fechas en las que se demanda más este tipo de inmueble. Tuvo su gran demanda en los años 2005 – 2006, y después de 2008 se desplomó la demanda y el número de operaciones. En estos últimos años se ha reactivado más, y este año en concreto, más todavía, ya que las personas que han estado confinadas en viviendas sin jardín o terraza, se han interesado más por este tipo de inmueble.

¿Qué es lo que demanda la gente?

Principalmente los demandantes son de Pamplona, pues en los pueblos es más fácil tener una huerta familiar. La gente pide fincas a no más de 20 ó 25 minutos de Pamplona, que tengan al menos 500 ó 1000 m2, y que tengan agua o regadío. También es importante que tengan una caseta o construcción.

¿Es importante que tenga una caseta?

Sí, sobre todo si está a cierta distancia. Hay algunas que las tienen muy bien acondicionadas, y otras es solamente una caseta para aperos.

En principio la ley no permite dormir ahí, pues no tienen cédula de habitabilidad. Sabemos que hay huertas donde en verano hay quien pasa la noche, pero no debería usarse para vivir.

¿Pueden utilizarse para pasar allí una temporada?

En principio la ley no lo permite, pues no tienen cédula de habitabilidad. Tampoco tienen las calidades y el confort de una vivienda, como calefacción, aislamientos, saneamiento... Sabemos que hay huertas donde en verano hay quien pasa la noche, pero no debería usarse para vivir.

¿Qué tiene que tener en cuenta un comprador para evitar problemas?

Lo primero que tiene que revisar es si hay una caseta es si cumple la normativa urbanística, y si está legalizada y correctamente registrada en el Registro de la Propiedad, cosa que muchas veces no se hace.

¿Y si no está correctamente legalizada, qué problemas puede traer?

Lo primero es la financiación. El tasador condicionará su valor a la correcta inscripción, y por lo tanto el banco no hará generalmente una hipoteca sobre la finca. En ese caso, si el cliente asume la situación, y está dispuesto a comprar y necesita financiación, puede hipotecar otro bien, o pedir un préstamo personal.

¿Podría un Ayuntamiento tirar una caseta ilegal?

No es habitual, para ello suele haber una denuncia previa de alguien afectado, o una infraestructura que tiene que pasar por la zona, y en ese caso sí que correría más riesgo.

De nuevo vemos la importancia de estar bien asesorado también en este tema. Sí, en A10 inmobiliaria contamos con técnicos que pueden valorar la situación, y dar la mejor recomendación al cliente.