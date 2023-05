Imanol Arregui deja el banquillo de Osasuna Magna: “Necesito descansar, respirar”

El entrenador de Osasuna Magna Xota, Imanol Arregui, no continuará en la entidad navarra tras 22 años en el cargo, en los que ha logrado convertir a un pequeño equipo en uno de los históricos del fútbol sala a nivel nacional.

“La temporada que viene no seré el entrenador de mi club. Necesito aire, respirar, porque, si no, me acabará pasando factura”, ha indicado en conferencia de prensa Arregui, quien ha contado con el apoyo del presidente, su hermano Tatono Arregui, así como de su plantilla, familiares y amigos para comunicar la noticia que ningún aficionado al Xota quería que llegase.

La decisión de dejar el cargo fue tomada hace meses y pasaba por que el equipo no bajase a la categoría de plata. “Es una decisión durísima, han sido meses duros. Aquí absolutamente todo es personal, no sé hacerlo de otra manera”, ha continuado.

Tras lograr la permanencia hace tres días con el empate a cero ante el Betis, el preparador ha señalado que nadie pensaba en su marcha, pero “creo que lo tengo que hacer, es el momento. Siempre he ido estirando y he puesto el club por encima de mí y todo lo que soy se lo debo absolutamente al Xota”.

“La temporada que viene estaré como un 'hooligan' en la grada. Seguramente lo pasaré peor que abajo, porque arriba no puedo hacer cosas. De verdad que lo necesito, los que están a mi lado saben de lo que estoy hablando. Han sido tres años durísimos, pero los hemos sacado gracias al espectacular vestuario que tengo”, ha anotado el de Irurzun.

Tras comenzar en el Xota como portero a los 15 años, Arregui continuó jugando hasta los 30, momento en que decidió retirarse para tomar las riendas del equipo de su pueblo en la temporada 2001-2002. Ha sido uno de los grandes artífices del crecimiento del club durante estos más de 20 años, en los que rozó la gloria en el 2010 con el subcampeonato liguero.

“He sufrido mucho, pero me lo he pasado de lujo”, ha rememorado sobre los “buenos y, sobre todo, malos momentos”. El navarro de 52 años ha pedido “más apoyos” para el club, porque “de verdad que estamos jugando con fuego”.

“Hemos jugado finales, semifinales, Copas, cosas muy grandes, pero me quedo con mi primer año. Fue la hostia. Era un equipo que siempre había peleado por no bajar, éramos unos conejos, yo el que más. Había muchas dudas y quedamos quintos, fue muy grande, especial”, ha recordado sobre su primera experiencia en el banquillo.

Arregui ha asegurado que se ha “dejado la vida”, anteponiendo el club “por delante de mí” y “siempre será así. Ha habido muchos momentos en los que decía: me tengo que ir. El año de la pandemia me iba a ir porque fue muy duro y decepcionante en muchos aspectos personales”.

“Creo que hay cosas más importantes que el dinero en esta vida. He tenido muchas ofertas, pero nunca he dicho de quién, porque me da igual y porque siempre he dicho que no. La mayoría me decidía en la primera llamada y nunca jamás me he arrepentido, pensaba que era lo que tenía y lo que quería hacer”, ha recordado sobre las innumerables llamadas de otros clubes recibidas durante estos años.

El vestuario no conoció su decisión hasta el día de ayer: “No lo sabía nadie más que Roberto Martil (capitán). Hubo un silencio absoluto, al final llevo toda la vida aquí y no entienden esto sin mí, pero lo importante es el escudo, no el nombre de detrás de las camisetas”.

Su hermano, Tatono Arregui, ha comentado que “se abre una etapa complicada. Son momentos de tomar decisiones de todo tipo. Toca trabajar, llamar a puertas, elegir quién va a manejar la barca. Imanol emanaba todo lo mejor que ha pasado por el club. Había una química especial, pero es evidente que él tiene que volar".

El míster se tomará unos meses de descanso para después participar en varios clínics por España.