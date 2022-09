Historia de la escritura: La pluma, el bolígrafo y el papel

Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, nos habla de la historia de la escritura, del papel, la pluma y el boli.

Con esto de la vuelta al cole, y que hay que proveerse de bolis y cuadernos (hay muchos apuntes que tomar!!) se nos ha ocurrido profundizar un poco en esos objetos tan "triviales" para ver que no lo son tanto.

Escribir es una tecnología compleja. Nos resulta muy cotidiana y trivial, pero si lo pensamos un poco veremos la complejidad que hay detrás.

Algunas ideas:

1º.- No es lo mismo leer que escribir, aunque los videntes cuando escribimos a mano lo hacemos simultaneamente, no siempre ocurre. Los ciegos escriben a mano con un punzón sobre una goma, haciendo la imagen especular de lo que luego leerán dándole la vuelta al papel. En Braille, por supuesto. Hay muchos tipos de letra impresa que no somos capaces de reproducir (al menos fácilmente) con nuestra escritura, pero que leemos sin dificultad.

2º.- Los orígenes. Hay que remontarse a 6000 años atrás. Los sumerios, incisiones en tablillas de barro. Evidentemente hay mucha historia llena de detalles apasionantes. Pero a grandes rasgos nos interesa que ni era algo muy portátil (tablillas de barro, pigmentos en paredes - jeroglíficos egipcios - ) ni utilizado por la población en general, solo escribas expertos controlaban.

3º.- El "papel" (el material soporte ya portátil). En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro desde antes del año 3000 a. C. El mismo era fabricado a partir de un vegetal muy abundante en las riberas del río Nilo, el Cyperus papyrus, y fue el primer material que presentó propiedades asociadas al papel. Posteriormente, en la antigüedad grecorromana, el papiro compartió popularidad con el pergamino (inventado en Pérgamo), que prevalecería en Europa durante la Edad Media. El pergamino consistía en pieles de becerro, oveja, cabra o carnero curtidas con cal y preparadas para recibir la tinta. Era costoso, y se reciclaba.

Antes de inventar el papel, los escribas chinos escribían utilizando una punta rígida sobre tiras de madera o bambú, pero estos materiales no facilitaban la escritura, además de que suponían un problema al momento de archivarlos. Después de la introducción del pincel de pelo, se sustituyó el soporte por los primeros intentos de realizar papel a partir de residuos de tela, seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso del algodón.

En el SII, en China se inventa ya el papel como lo conocemos hoy: una lámina hecha de pasta de celulosa (vegetales, madera, trapos, etc. machacados) laminada y secada. Su introducción en occidente es muy lenta. La primera fábrica española se instala en Játiva a mediados del SXI (1056).

La imprenta de tipos móviles (porque impresiones con una lámina de madera o piedra ya se hacían) a mediados del XV, supone un nuevo impulso al uso del papel, mejorándose sus técnicas de producción. Aunque hay muchos detalles tecnológicos de su fabricación que han mejorado mucho, en esencia, usamos el invento chino de hace 2000 años para tomar apuntes.

4.- El boli / pluma /lápiz.

Para manchar el papel tenemos la opción de un trozo de carbón que se va desmoronando dejando una capa en el papel y la opción de depositar un pigmento líquido. La primera idea, convenientemente evolucionada técnicamente lleva al lapicero, con el carbón finito y de dureza controlada, rodeado de madera.

La tinta líquida se depositaba con un punzón que sujetaba una gota por tensión superficial. Su el punzón tenía forma cilíndrica (como el cañón de una pluma de ave) aguantaba una gota mayor y resultaba más cómodo. Sistemas tecnológicamente más avanzados colocaron un depósito de tinta encima del "plumín" (la punta que conduce la gota al papel) y así nace la pluma estilográfica.

En cualquier caso, son sistemas complejos y muy propensos al fallo (que caigan borrones, que falle la tinta). Caros y con necesidad de aprendizaje, algo que no está al alcance de todos. Esta situación cambia con el invento del bolígrafo, en el que es una bola (una esfera) la que toma la tinta del depósito y la deja en el papel. Se pudieron hacer tintas más espesas que no goteaban, y la escritura se hizo inmensamente más sencilla. Y barata ni digamos, te regalan bolis por todas partes.

Aunque la idea original del bolígrafo es de finales del XIX, fuen en los años 1940 cuando húngaro naturalizado argentino Ladislao Biro y su hermano George realizaron los ajustes técnicos, patentes y desarrollos comerciales como para comenzar a extender este producto realmente. (En muchos países se conoce como "Brome", que fue la primera marca comercial de bolígrafos, creada por los hermanos Biro)

