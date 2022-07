Guuk y Caja Rural apuestan por acabar con la brecha digital en las zonal rurales de Navarra

La brecha digital no es solo cuestión de edad, es también cuestión del lugar de residencia. Así, las diferencias en el acceso a internet entre los núcleos urbanos y las zonas rurales son una fuente de desigualdad que, en Navarra, sufren en la actualidad 75.000 personas, el 12% de la población de la comunidad, que no tienen acceso a la fibra óptica, bien porque no llega a su municipio, bien porque residen en el diseminado de localidades conectadas. A partir del próximo día 26 de julio, la compañía local de telecomunicaciones Guuk podrá dar solución a estas situaciones en el territorio, gracias a la tecnología WIMAX (Wordwide Interoperability for Microwave Access o Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), una tecnología basada en la transmisión de datos a través de ondas de radio de fácil implementación e instalación en un hogar o un establecimiento. Guuk ofrecerá la conexión a internet Wimax más rápida y de mayor cobertura del territorio ya que cuenta con el mejor equipamiento y la red más amplia del mercado.

Juanan Goñi, CEO de Guuk, e Iñaki Maeztu, director comercial de Caja Rural de Navarra –entidad que se ocupará de la distribución de Wimax de Guuk a través de su red de sucursales– han dado a conocer esta mañana esta solución, en la que la compañía lleva trabajando más de un año. “Nuestra misión es conectar a las personas a través de la tecnología y por eso estamos muy contentos de poder anunciar hoy que tenemos una solución fácil de implementar y que dotará a las personas que viven en las zonas rurales de Navarra de una conexión a internet estable, rápida y de calidad. La base de nuestro modelo es ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, y eso nos hace buscar de forma permanente soluciones a sus necesidades. Nuestro objetivo es ser la operadora de todos los navarros y, por eso, trabajamos por la igualdad de oportunidades entre zonas urbanas y rurales.”, ha señalado Goñi.

Hoy por hoy, el 38% de los municipios de Navarra –105 localidades en las que residen 30.000 personas– no tienen acceso a fibra. Además, otras 45.000 personas residen en municipios donde sí llega la fibra, pero a ellos no les llega porque viven en el diseminado. Esto supone que un 12% de la población navarra no tiene acceso a fibra óptica en su vivienda o negocio. Hasta el momento, esta población viene utilizando el móvil u otras alternativas que no ofrecen tan buena conectividad.

Wimax es una tecnología que funciona muy bien, muy robusta, que soporta una gran cantidad de tráfico de información. Una solución idónea para lugares donde todavía no hay fibra óptica. En este sentido, el CEO de Guuk ha mencionado durante la presentación: “La red de fibra se va desplegando poco a poco. Nosotros nos comprometemos a hacer el cambio de Wimax a fibra a nuestros clientes en el momento en el que esté disponible en su localidad, y sin coste adicional alguno.”

Iñaki Maeztu, director comercial de la entidad bancaria, ha declarado por su parte: “Nuestra alianza con Guuk en este proyecto nos va a permitir ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mejorando su conectividad y ampliando el acceso a internet de la mayoría de los municipios donde estamos presentes. Caja Rural de Navarra es una entidad comprometida con el desarrollo local, tal y como lo muestra nuestra presencia en 140 oficinas, repartidas a lo largo de toda la geografía navarra, con un modelo de banca basado en la proximidad y cercanía con el cliente. Esto nos permite identificar las necesidades y demandas de las personas de nuestro entorno, y poder hacer un asesoramiento personalizado.”

Maeztu ha resaltado también la aportación de este proyecto a la digitalización y al desarrollo del territorio: “Nosotros acompañamos a nuestros clientes en sus procesos de digitalización. Y, dentro del eje de Educación y Tecnología de nuestra acción social, desarrollamos distintas iniciativas para favorecer su adaptación digital, mediante formaciones sobre móviles, uso de cajeros, banca digital o ciberseguridad, tanto en entornos rurales como urbanos. Ahora, gracias a Wimax, nuestros clientes podrán digitalizarse estén donde estén, con una conexión fiable y estable. Estos dos valores - la fiabilidad y la estabilidad –, además, forman parte de nuestro ADN y rigen las relaciones con nuestros clientes y la sociedad navarra en general”.

Características de la tecnología Wimax

WIMAX es una tecnología terrestre basada en la transmisión de datos a través de ondas de radio, que utiliza frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz y permite alcanzar coberturas de hasta 70 km de distancia. Es una conexión inalámbrica, lo que le convierte en la opción ideal para para aportar servicios de banda ancha en aquellas zonas en las que no hay instalaciones de cable con las que llevar una conexión red.

Con Wimax, Guuk ofrece una velocidad de conexión internet de hasta 100 Mb. A pesar de estar lejos de las velocidades que en la actualidad se pueden alcanzar en entornos urbanos (hasta 600 Mb en el caso de Guuk) es la tecnología más rápida entre las distintas alternativas a la fibra que existen –como la conexión por satélite o ADSL, ofreciendo velocidades suficientes para un uso racional de Internet, es decir, para un uso cotidiano simultáneo de videollamadas, redes sociales y consultas en la red, entre otros. En cuanto a la latencia, WIMAX ofrece la segunda mejor opción después de la fibra óptica (entre 25 y 50 minisegundos), permitiendo una fluidez de conexión que simula una navegación similar a una fibra. Con esta alternativa se podrá ver sin problemas una película en calidad (1080), que por ejemplo necesita unos 5 Mb/s, al mismo tiempo que se podrá realizar una video llamada grupal, que más o menos supondría unos 4Mb/s. Además, con Wimax, a diferencia de las tarjetas de datos y el satélite, no hay límite de descargas.

Se trata de una solución fácil de implementar, ya que no es necesario realizar ninguna instalación en los municipios. Solamente hay que colocar en el domicilio o negocio del cliente una pequeña antena receptora (del tamaño de un palmo aproximadamente) y que ésta disponga de contacto visual directo con el repetidor de la zona.

Guuk comenzará a comercializar esa solución a partir del próximo 26 de julio, a través de la red de sucursales de la Caja Rural. El paquete convergente, que incluye el servicio de internet con Wimax de hasta 100 Mb, fijo y móvil, tendrá un precio de 42 euros (10 Gb) o 52 euros (50Gb), con posibilidad de añadir líneas extras de móvil por 7 euros (10 Gb), o 10 euros (50Gb) más. Guuk, además ofrecerá una tarifa de solo fijo e internet, por 39 euros mensuales. Todas estas tarifas tendrán un compromiso de permanencia de 12 meses.





