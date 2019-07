La Fuente de las Arcas, un lugar desconocido en Sesma

La fuente de las Arcas es una fuente de piedra que se sitúa en la parte baja de la localidad. De la pared salen cuatro chorros de agua que van a parar al abrevadero del pueblo que aún se conserva. La peculiaridad que tiene es que, según cuentan los lugareños, no se ha secado nunca ni en tiempos de mucha sequía. Y hay que tener en cuenta que por su situación y por su clima la localidad ha estado en muchas ocasiones falta de agua. Sesma es una localidad de la Merindad de Estella ubicada a 69 km de Pamplona que no tiene río y que su clima se caracteriza por las fuertes oscilaciones de la temperatura y la escasez de las precipitaciones. Por este motivo llama mucho la atención que siempre tenga agua. Otra de las peculiaridades que tiene es que los vecinos no saben de dónde le llega el agua. Un agua muy dura y rica en minerales. Antiguamente esta fuente servía como abrevadero para el ganado y también abastecía al lavadero que se situaba a unos metros pero que ya no se conserva. A día de hoy se mantiene en perfecto estado esta fuente y el abrevadero aunque se puede apreciar que las piedras originales que lo conforman están ya erosionadas por el agua, pero eso sí, sigue echando agua.

Aunque lo que más llama la atención es que nunca se ha secado y que no saben de donde procede el agua, los vecinos también destacan que el agua está muy fría, tanto que antiguamente utilizaban la fuente para enfriar las bebidas. Pero ha tenido más usos populares. Prácticamente todos los niños de la localidad en algún momento se han bañado en ella. Y es que es un punto de encuentro y de referencia. Ahora ya no, pero hasta hace unos años, en la explanada donde se sitúa la fuente paraban los autobuses y se aparcaban los camiones.

La incógnita sigue en Sesma y los usos más o menos también. Y es que muchas huertas particulares actualmente se riegan con el agua de la fuentes de las Arcas.