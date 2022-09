Entrevista con David García, futbolista del Club Atlético Osasuna

David García ha repasado con Alberto Sanz en COPE Navarra la actualidad de Osasuna. En una entrevista realizada en Tajonar analizan el inicio de la temporada rojillo, la afición, Aimar Oroz, Unai García, Abde, el mercado de fichajes y la Selección Española.

Frases destacadas de la entrevista:

AIMAR OROZ: “No me sorprende por como le conozco. Tiene un descaro que le sale de forma natural. Sabía que al momento que le dieran la oportunidad la iba a aprovechar”

UNAI GARCÍA: “Me alegro por Unai, es íntimo amigo mío fuera del campo. Me alegro mucho por él, tenemos un montón de batallas juntos y sé que ha pasado por malos momentos. Ojalá que pueda tener continuidad posible y le deseo lo mejor”

ABDE: “La jugada que hace es muy buena en el gol de Rubén y nos da los tres puntos. Nos alegramos de que esté aquí y de que venga a sumar. Le vamos a poner las cosas lo más fáciles posible para que se adapte. Es un chaval humilde y sencillo”

“En el uno para uno es muy desequilibrante y te puede hacer mucho daño. Es un chico muy veloz al espacio, es un perfil de jugador que igual no teníamos. Nos va a venir muy bien”

MERCADO: “Intereses de equipos buenos ha habido. Esa es la realidad. Yo en todo momento he estado tranquilísimo este verano. Le dije a mi representante que no quería saber nada, si en algún momento se concreta entonces me llamas. Estoy muy a gusto aquí y para qué me voy a quedar mareando la perdiz”

SELECCIÓN ESPAÑOLA: “El año pasado estuve muy cerca. La base personal tiene que ser es dar aquí mi mejor nivel y mi máximo y si con eso alcanza para que me llamen pues encantadísimo”

ANÁLISIS DEL RIVAL: “Hace años no me gustaba ver tanto fútbol, estos años si que estoy viendo más fútbol. Me gusta ver”

ALMERÍA: “El Almería tiene una buena plantilla, creo que la salida de Sadiq les va a hacer daño”

"Creo que tenemos una oportunidad muy buena de sumar y de dar un golpe encima de la mesa. Serían ya 12 de 15 puntos posibles. Tenemos que ir con la mentalidad de hacer un buen partido, de intentar no encajar y de volvernos con los tres puntos.

"El otro día contra el Betis hicimos un gran partido fuera de casa. No nos pudimos volver con ni siquiera un punto, también igual por no aciertos nuestros porque las tuvimos. Vamos a ir a hacer un partido serio, partido complicado para ellos y ojalá poder sacar cuatro de cinco.

BUEN INICIO: “No tenemos presión de ningún tipo, creo que estamos haciendo las cosas bien, sabiendo que no nos podemos relajar ni media, porque en el momento que flaqueemos los que vienen detrás van a seguir apretando”

“Desde la dirección deportiva se han hecho muy bien las cosas; con las incorporaciones que han llegado al club y con la base que ya teníamos del año, uniendo todo se están haciendo las cosas bien”

“No podemos bajar el pistón en ningún momento ya que la clave es la regularidad”

“Es mi objetivo desde el minuto uno que empiezo una temporada, el dar el máximo de mí al mejor nivel posible e intentar ayudar al equipo jugando los máximos partidos posibles”

LESIÓN: “Tuve unas pequeñas molestias en uno de los partidos en el isquio pero ya cada vez estoy mejor y con ganas de seguir sumando, seguir creciendo y de hacer un buen año”

CENTRAL Y PIVOTE: “Ahora hay alguna persona que me recuerda que le gustaría verme de pivote, pero estoy cómodo de central. Creo que mis mejores años y temporadas los he hecho de central y que tengo que seguir creciendo y mejorando”

DELANTEROS: “El año pasado me dio bastante guerra Benzema y Lucas Boyé, hizo un partido aquí muy bueno y nos dio bastante guerra”

Suelo disfrutar con delanteros grandes, de mi perfil, con los que hay bastante duelos y lucha. Son partidos divertidos.

LA AFICIÓN ROJILLA: “Palabras de agradecimientos, se están portando de lujo, nos están animando en que cada partido. Es una alegría y un gran valor que tiene el club. Que sigan así, al final seguramente vengan momentos malos y sabemos que en los buenos siempre están, pero que en los malos también están con nosotros”

“En Almería seguramente haya algún rojillo allá y entre todos intentaremos sacar el partido. Estamos súper felices de la afición que tenemos y que siga así”

OTROS DEPORTES QUE LE GUSTARÍA PRACTICAR Y NO PUEDE: “Esquiar y escalar, son cosas que me han gustado siempre y que he hecho desde pequeño”