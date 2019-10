Entrevista a César Cruchaga: "Tuve unos años realmente buenos, incluso estuve cerca de la selección española"

Entrevista de Alberto Sanz con César Cruchaga , ex capitán del Club Atlético Osasuna , que repasa su trayectoria en el conjunto rojillo. Algunas de las frases destacadas:

SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Hubo un año, era un amistoso, los centrales titulares estaban lesionados. Estaba Iñaki Sáez de seleccionador. Estaba entre Unai del Villarreal, Ballesteros y yo. No fui yo el seleccionado, pero me hubiese gustado”

SUS VIRTUDES

“Mi mayor virtud en el fútbol y en la vida es que conozco al dedillo mis limitaciones. Es algo muy importante. Yo sabía donde cojeaba e intentaba que no se viese. Y sabía mis facultados y las explotaba al máximo”

“Yo sabía que mi manera de poder seguir en ese nivel era mi concentración, mi carácter y mi amor propio. Sabía que si salía así era un gran central. Sabía que marcaba bien, que no me despistaba. Llegué a tener unos años realmente buenos, incluso estuve cerca de la selección, que lo supe”

OSASUNA ACTUAL

“Van camino de lograr gestas como las nuestras. Así arrancamos también nosotros. Nosotros ascendimos con un equipo peor que el actual. Le auguro un buen futuro. Hemos acertado con el tipo de entrenador y de jugador. No tengo ninguna duda de que esta plantilla de que son grandes amigos y grandes tíos. Que poco a poco vayamos superando los escoyos de salvar la categoría. Que vayan haciendo cada año un equipo más bonito y porqué no vamos a luchar de nuevo por puestos europeos

AFICIÓN

“Cuando el equipo hace las cosas como las está haciendo y transmite lo que transmite El Sadar enseguida conecta”

DE JAVIER AGUIRRE

“Quizás sea el único entrenador que he tenido del que todos los jugadores hablaban bien de él. Los tenías contentos a todos, a los que jugaban y a los que no”

“Era un tío para grabar sus charlas y para poner sus charlas en el colegio de entrenadores”

FÚTBOL MODERNO

“Hay una cosa que no me gusta de este fútbol, para mi el vestuario siempre ha sido sagrado. Cuando veo las fotos y los vídeos. Entiendo que tiene que ser el vestuario una capilla. En mi época no estaría pasando. Es algo privado y nuestro. Igual soy un poco antiguo para estas cosas”

VOLVER A OSASUNA

“Me ha gustado mucho el manejo de los compañeros, del vestuario, del equipo... Coger a un compañero, meterlo en la sauna y decirle cosas que igual un entrenador no te las va a decir. Me hubiese gustado, no sabremos como vendrá el futuro, el poder haber tenido un sitio al lado de los profesionales o del Promesas y aportar estas cosas”

RONALDO NAZARIO

“La única que ha arrancado, la única que ha corrido, y encima con su pierna mala y la mete. Te vas a casa con una sensación muy mala. Pero por eso valen lo que valen”

ENRIQUE MARTÍN

“Tiene una capacidad de transmitir y de hacerte sacar todo lo que llevas que no he vivido con ningún otro entrenador”

Enrique Martín sobre César Cruchaga: “Tuve que soportar que yo a Cruchaga lo traía por ser amigo de su tío. El tiempo ha demostrado que César alcanzó lo que ha alcanzado en el fútbol. Estoy muy orgulloso y contento con su trayectoria”.