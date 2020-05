David García, futbolista de Osasuna: "Estamos muy contentos y con ganas de pasar a la siguiente fase"

El Club Atlético Osasuna ha realizado una nueva sesión de entrenamiento. Tras el mismo ha hablado con el departamento de comunicación del club rojillo el futbolista David García, quien ha dicho entre otras cosas que "las sensaciones están siendo bastante buenas".

"Piensas que estás entrenando bien en casa, pero llegas aquí, haces cuatro ejercicios y te ahogas" ha afirmado David García.

Así valoraba el central rojillo en la web del club el regreso a los entrenamientos. David García ha valorado positivamente la primera semana de entrenamientos en Tajonar. "Las sensaciones han sido bastante buenas. El primer día costó un poco más. Piensas que estás entrenando bien en casa, pero llegas aquí, haces cuatro ejercicios y te ahogas. Pero a medida que han ido pasando los días las sensaciones han sido bastante buenas", ha reconocido el defensa navarro.

El canterano cree que el trabajo que el equipo ha realizado en casa durante estos últimos meses ha sido bueno y está sirviendo para que estos primeros días de entrenamiento estén discurriendo sin mayores problemas. "He visto que tanto los compañeros como yo mismo estamos respondiendo muy bien a las cargas de trabajo, y con ganas de pasar ya a la siguiente fase. En la cuarentena me había propuesto hacer un trabajo intenso y he trabajado de forma continuada todos los días en casa, mañana y tarde, y me estoy encontrando muy bien", ha comentado en declaraciones para los medios del club.

David García ha reconocido que tiene ganas ya de superar esta fase de entrenamientos individuales para poder hacerlo con más compañeros en grupos reducidos. "Sí, sobre todo juntarnos con nuestros compañeros, poder hacer acciones más específicas de partido, de bloque, y seguir sumando sensaciones para llegar lo mejor posible", ha afirmado.