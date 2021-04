Cuatro graduadas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra han obtenido una plaza entre los 100 primeros puestos del examen a Médico Interno Residente (MIR) convocado por el Ministerio de Sanidad.





En concreto, Uxue Izpura Bueno, natural de Pamplona, ha obtenido el cuarto lugar, y Julia Nieto Elizalde, de Elizondo y residente en Cizur Menor, el número 29. Les siguen en la lista Ana Aldaz Burgoa, natural de Getxo (Vizcaya) y residente en Mutilva, con el 93, y María López de San Román Luque, de Pamplona y residente en Zizur Mayor, con el 96.





Uxue Izpura ha destacado en una nota que, durante los seis años de Medicina, una de las cuestiones más importantes ha sido "manifestar una gran curiosidad por profundizar" en aquellos conceptos o ámbitos que más le llamaban la atención. "Me planteé no estudiar únicamente para sacar la carrera. Y creo que esa preparación me ha dado una base muy buena para hacer bien el MIR", ha subrayado.





Al mismo tiempo, ha indicado que, tras acabar el grado, empezó la preparación más inmediata del MIR "con mucha ilusión". "Era una experiencia totalmente nueva. Me marché a Oviedo y ese cambio de aires, unido a tener un objetivo muy claro, me ayudó a encarar el estudio con mucha motivación. Hay que contar que este año hemos acabado particularmente cansados, ya que, debido al retraso de la fecha de la prueba, hemos estudiado dos meses más y eso se ha notado", señala.





Sobre el futuro más inmediato, ha explicado que le gustan "las especialidades médicas, como Pediatría, Medicina Interna o Nefrología. En cuanto al lugar, dudo entre Pamplona o ciudades como Bilbao, de donde me han hablado muy bien de los hospitales de esa ciudad".





La navarra reconoce cómo, a lo largo de la carrera, han sido numerosos los profesores que le han marcado y le "han transmitido las ganas de aprender". Señala con particular cariño a la profesora responsable de la asignatura de Oncología, la doctora Leire Arbea, que "ha sido una referencia para mí".