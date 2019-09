Continúa el desacuerdo sobre el senador autonómico

Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra mantienen su intención de presentar a su propio candidato para optar al puesto de senador autonómico y continúan así con sus discrepancias respecto a la interpretación que hacen en torno al acuerdo que alcanzaron junto con EH Bildu y Podemos antes de las elecciones generales del 28 de abril.

Dicho acuerdo daba sendos puestos en la lista al Senado para Geroa Bai, EH Bildu y Podemos y comprometía el apoyo de estos tres partidos para que Izquierda-Ezkerra obtuviera el senador autonómico. La candidatura de estos cuatro partidos no logró ningún senador en las pasadas elecciones.

Geroa Bai considera que de una "lectura rigurosa" de dicho acuerdo se desprende que ya no está vigente y, por lo tanto, presentará a su propio candidato tras asegurarse el apoyo del PSN.

Por contra, Izquierda-Ezkerra cree que el acuerdo sí está vigente y quiere presentar también a su propio candidato. Cuenta con el apoyo de EH Bildu.

Por su parte, Podemos considera que el apoyo está igualmente vigente y ha dicho a I-E que "cuenta con nuestros votos para buscar mas votos", aunque no ha querido desvelar cuál sería su posición en caso de que Izquierda-Ezkerra no lograra más votos de los que ahora tiene.

La suma de PSN (11) y Geroa Bai (9) da 20 escaños en el Parlamento de Navarra, mientras que Izquierda-Ezkerra (1) y EH Bildu (7) se quedarían en ocho votos. Podemos cuenta con dos parlamentarios y Navarra Suma cuenta con 20.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha acordado este lunes iniciar los trámites para la elección de senador autonómico. Previsiblemente en su reunión del próximo lunes adoptará un acuerdo para determinar los plazos para la presentación de candidaturas y la fecha de elección por el pleno del Parlamento.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que con Izquierda-Ezkerra "hay una diferencia bien notable en la lectura de un acuerdo que deja bien a las claras que el acuerdo queda invalidado en el momento en que no tiene efecto en las elecciones del 28 de abril". Así, ha abogado por "la búsqueda de acuerdos que nos permitan una representación en las Cortes Generales cercana a quienes conformamos esa mayoría en el Parlamento de Navarra".

Ante la posibilidad de que Navarra Suma se haga con el senador autonómico, Uxue Barkos ha dicho que "habrá que ser responsable con las actuaciones de unos y otros" y ha afirmado que "en el caso de que al acuerdo siguiera vigente, estaría regalándole el senador a Navarra Suma, pero no es el caso".

Por su parte, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha reiterado que Izquierda-Ezkerra presentará su candidato a senador autonómico "conforme al compromiso que adquirimos en la candidatura de Cambio-Aldaketa y esperamos que el resto cumplan con dicho acuerdo".

Marisa de Simón ha indicado que "si hay elecciones generales el acuerdo decaería pero si no hay elecciones la designación corresponde a Izquierda-Ezkerra". "Ya veremos lo que ocurre, vamos a defender el acuerdo, se trata de quién cumple y no cumple, si hay un incumplimento la situación no podrá ser la misma en relación a la confianza", ha dicho, si bien ha señalado que este asunto es "completamente ajeno al acuerdo programático, que lo hemos firmado y nos compromete".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha explicado que su grupo ha trasladado a I-E que "el acuerdo de Aldaketa sigue vigente y le hemos expresado nuestro apoyo para que busque más apoyos". "Cuenta con nuestros votos para buscar mas votos", ha afirmado, para hacer una "llamada al consenso" a PSN, Geroa Bai y EH Bildu. Buil ha dicho que "hay tiempo hasta el último día" y no ha desvelado cuál sería su voto si Izquierda-Ezkerra no consigue apoyos suficientes.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado que el acuerdo de Cambio-Aldaketa "sigue en vigor y cumpliremos ese acuerdo en el que nos comprometimos a votar a favor de la persona que I-E designara".

Por parte del PSN, el portavoz, Ramón Alzórriz, ha insistido en que los socialistas han "adquirido un compromiso" con Geroa Bai y lo van a "cumplir". "Esperamos a la propuesta que realice este grupo para votarla a favor. Las cuestiones de la anterior legislatura son cuestiones de la anterior legislatura, nuestro compromiso ha sido claro y firme, llegamos a un acuerdo con Geroa Bai para apoyar al candidato que presenten y así lo vamos a hacer", ha señalado.

Por último, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "queda claro quiénes cumplen su palabra y quiénes tienen una palabra un poco volátil".

