Concejal de EH Bildu en Tafalla sancionado por incumplir el toque de queda

El concejal de EH Bildu en Tafalla Xabier Alkuaz ha sido sancionado por incumplir el toque de queda. El edil ha pedido disculpas por su "error" y ha puesto su cargo a disposición de la coalición.

En un texto enviado por el concejal a sus compañeros de EH Bildu de Tafalla, Alkuaz explica que el viernes 30 de julio, después de cerrar los bares, se quedó cerca de su casa, "hablando en un banco de la calle Olmo con un pequeño grupo de amigos".

"Estábamos hablando y bebiendo unas cervezas tranquilamente, y eran alrededor de las tres de la mañana cuando vimos a los agentes de la policía municipal. Dándonos cuenta que habíamos incumplido el toque de queda, disolvimos el grupo y yo me dirigía a mi casa cuando fui requerido por los municipales. Me identifiqué y me anunciaron una sanción por incumplimiento del toque de queda. Hasta aquí los hechos", señala el concejal en su escrito.

Alkuaz reconoce ante sus compañeros de corporación, de EH Bildu y ante la ciudadanía de Tafalla que ha cometido "un error", ya que, según señala en el texto, "en una situación como la que vivimos, no es comprensible mi actuación y soy consciente de ello".

De este modo, afirma que asume su responsabilidad y que quiere trasladar lo ocurrido a la asamblea local de EH Bildu de Tafalla para que "tenga conocimiento de los hechos, poniendo mi cargo, como siempre, a su disposición". "Mi más sincera disculpa a todas las personas que he podido defraudar", concluye el texto de Xabier Alkuaz.









Navarra Suma pide la dimisión inmediata del concejal de EH Bildu Xabier Alkuaz o su cese por el alcalde de Tafalla





El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tafalla ha pedido la dimisión "inmediata" del concejal de Juventud, Xabier Alkuaz, de EH Bildu, o su cese por parte del alcalde, Jesús Arrizubieta, por su "inaceptable comportamiento público" incumpliendo el toque de queda en la madrugada del 30 de julio, motivo por el que fue sancionado por la Policía Municipal.

Para NA+, Xabier Alkuaz "no puede continuar ni un minuto más como responsable de Juventud, ya que sólo es un ejemplo de lo que no se debe hacer". "Mientras la mayor parte de la ciudadanía cumple las normas, el concejal de Bildu se las salta, actuación que todavía es más grave en un momento de pandemia como el que vivimos", ha señalado la coalición en un comunicado.

A juicio de Navarra Suma, "la asunción del error por parte del concejal de Juventud, poniendo su cargo en manos de la Asamblea de EH Bildu, no es suficiente, porque Xabier Alkuaz se debe a la totalidad de la ciudadanía de Tafalla y es ante ella ante la que tiene que responder públicamente abandonando su cargo".

Por ello, el grupo municipal de NA+ ha exigido al alcalde Arrizubieta que "si el propio concejal de Juventud no presenta la dimisión en las próximas horas, sea él quien lo cese de inmediato, porque la continuidad de Alkuaz no es aceptable bajo ningún concepto".

"Los cargos públicos tienen que ser un ejemplo para todos, y la actuación de Xabier Alcuaz durante la noche del 30 de julio, con cervezas y en un banco de la calle Olmo, no es asumible, por lo que quedamos a la espera de que abandone la Corporación", ha señalado la coalición de UPN, Ciudadanos y PP.