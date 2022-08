¿Cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en Navarra?

Rebeca Pascual, de A10 Inmobiliaria, explica la situación mercado de obra nueva.

Como cada semana hablamos de vivienda y hoy queremos conocer cómo sigue evolucionando el mercado inmobiliario ante los cambios económicos que venimos viviendo los últimos meses; el aumento de costes de construcción, la subida del Euribor, entre otros. Para ello tenemos con nosotros a Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Buenas tardes, cuéntanos Rebeca ¿cómo están afectando todos estos cambios al sector?

Buenas tardes Alberto. Está claro que la inflación está trayendo consigo importantes cambios en todos los sectores y por supuesto que también se está notando en el sector de la vivienda. Entre lo más reseñable está el aumento de los costes de construcción, que en algunos proyectos ha crecido en más de un 30%, y esto a su vez ha provocado que haya proyectos que no se hayan podido ejecutar incluso.

Y ahora estamos todos pendientes de qué va a pasar con el euríbor y la financiación hipotecaria.

Desde luego, las últimas noticias sitúan ya el euríbor en un 1.6%. ¿Hasta dónde vamos a llegar y cómo afecta esto a la vivienda?

Nuestro sector está muy ligado a la financiación por lo tanto es algo que siempre nos afecta. Cuanto más se encarece la hipoteca más difícil es el acceso a la vivienda.

De todas formas y pese a la subida del euríbor aún estamos en tipos de interés bajos si los comparamos con épocas anteriores. Lo que ocurre es que llevábamos unos años a unos tipos de interés negativos y eso hace que ahora nos parezca más de lo que es.

Las previsiones nos indican que seguirá subiendo, pero se prevé que supere más de un 2-3%.

¿Y estáis notando que ahora la gente se piense más comprar una vivienda?

No exactamente. Estamos viendo como sí que hay una ralentización en el tiempo de venta, pero se sigue vendiendo. El tema está ya no tanto en la subida del euríbor, sino en que la oferta de vivienda cada vez es menor. Cada vez hay menos viviendas en venta, y eso es porque se venden. Esto hace que el comprador tenga menos opciones donde elegir y a veces le cueste encontrar más lo que busca. Por eso es importante que una vez encuentras lo que quieres no te demores demasiado en tomar la decisión.

En este caso nos estás hablando de vivienda de segunda mano, pero ¿qué pasa con la obra nueva en nuestra comunidad?

Con la obra nueva está pasando parecido. Estamos viendo ya como la oferta de barrios muy demandados se está agotando. Lezkairu, Ripagaina,… son barrios que apenas tienen ya viviendas disponibles. Ahora habrá que esperar el desarrollo de Barañain que saldrá próximamente a la venta, o Chantrea Sur,… que volverán a aumentar el parque de viviendas de obra nueva disponibles en la Comarca.

Ante esta situación, ¿veremos alguna evolución en el precio de la vivienda en los próximos meses?

El escenario de momento no parece que vaya a sufrir grandes cambios. La inflación ha provocado que los costes de la vivienda de obra nueva sean más altos, lo que supone a su vez que esas viviendas también tengan los precios actuales.

Al final la vivienda de obra nueva está siendo el motor que hace que la segunda mano también mantenga sus precios actuales. Podemos ver algún ajuste en viviendas muy concretas que por lo que sea urja vender, pero no veremos grandes cambios próximamente.

Si nos remitimos a los datos actuales, el precio ha crecido en más de un 5% en Navarra del año pasado a este.

Entonces, ¿es buen momento para comprar y vender?

Siempre depende de las circunstancias personales de cada uno. Aunque sí es cierto que hay que tener en cuenta que la oferta cada vez es más reducida y que ahora mismo la vivienda es un valor seguro donde invertir el dinero. Por eso estamos viendo como inversores están comprando viviendas.

Perfecto Rebeca. Muchísimas gracias por la información, veo que cada vez son más cosas a tener en cuenta y para ello qué mejor que contar con la ayuda de expertos como vosotros. Recuérdanos para todo esto y mucho más dónde podemos encontraros.

Nos podéis encontrar en nuestras dos oficinas; en Calle Mayor 35 de Burlada o en Principe de Viana 4 de Pamplona. Además podéis contactar con nosotros en el 948 23 13 13 o a través de nuestra web www.a10inmobiliaria.es