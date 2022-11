La CEN y la Cámara de Comercio defienden a Félix Huarte

La ministra del Gobierno de España Yolanda Díaz ha retirado la Medalla al Mérito en el Trabajo al exitoso empresario navarro Félix Huarte. Aunque ahora, Elma Saiz, portavoz del Gobierno de Navarra, asegura que la decisión está pendiente de revisión. Este hecho ha provocado el malestar profundo de los empresarios navarros.

Desde la Cámara de Comerico, su presidente Javier Taberna ha asegurado estar indignado, habla de revancha y de reescribir la historia. Juan Miguel Sukunza, presidente de la CEN se mostraba igual molesto y reclamaba que Navarra defendiera a los suyos.

Félix Huarte fue constructor, fundador de un gran grupo empresarial en el que estaban empresas como Torcinasa (TRW), Mapsa, Miasa, Inasa, Imenasa (Liebherr), Papelera Navara (Smurfit Kappa), Kayaba, Huarte y Cía, Señorío de Sarría... Además, como vicepresidente de la diputación impulsó la industrialización de Navarra.

Elma Saiz: “Está pendiente de revisión para acreditar sus vínculos con el Franquismo”

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado hoy que tras aprobarse en la Comunidad en 2013 la ley foral de Reparación Moral de Víctimas del Franquismo se encargó a la UPNA un nomenclator de personas vinculadas al franquismo, "consensuado con las asociaciones y aprobado por la comisión técnica de memoria histórica", y "en el mismo no aparece ni Félix Huarte ni Javier Urmeneta", a quienes el Gobierno foral concedió en 2014 la Medalla de Oro de Navarra.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Saiz ha señalado, además, que "la decisión anunciada por la ministra Yolanda Díaz de retirar la Medalla al Mérito del Trabajo a Félix Huarte está pendiente de revisión para acreditar sus vínculos con el Franquismo tal y como establece la norma". "Además, dicha distinción fue concedida en 1964, por lo tanto respetamos la iniciativa de revisión a la espera del dictamen tal como hicimos en Navarra", ha comentado.

La portavoz ha explicado que el Ejecutivo foral concedió la Medalla de Oro a Félix Huarte y Javier Urmeneta "como principales impulsores del programa de promoción industrial de Navarra en los años 60 del siglo pasado". "Y personificaron en esas personas a otras como Doria o Saralegui, técnicos de Diputación foral, es decir, que fue una medalla colectiva, no personal, por un hecho histórico que nos llevó a ser en la actualidad la Comunidad más industrializada de España", ha puesto en valor.

Ha incidido Saiz en que el expediente del Gobierno de España de retirar la Medalla al Mérito del Trabajo "está pendiente de revisión" y ha añadido que "hemos pedido, a través del consejero Santos, ese expediente". "Navarra hizo su trabajo con ese informe de la UPNA y personalmente no tengo nada que decir, yo comparezco como portavoz del Gobierno", ha expuesto.

PPN y Ciudadanos rechazan la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte

La senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, ha considerado que la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, es "injusta" y una "absoluta barbaridad" porque fue una persona "tan importante para el desarrollo de Navarra".

"No somos conscientes, seguramente muchos por juventud, de la transformación profunda que supuso para Navarra la industrialización, el desarrollismo que trajo una persona como Félix Huarte, a quien le tocó vivir en la época que le tocó vivir", ha indicado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según Salanueva, Huarte "estaba en la dictadura de Franco", lo cual es "una circunstancia, pero no porque fuera una persona con méritos franquistas". "Me parece injusto, que no obedece a lo que los ciudadanos sienten, y me parecen un error medidas de esa naturaleza, con una ley de Memoria democrática que va absolutamente desenfocada de los problemas reales que tenemos en España", ha apuntado.

Al respecto también se había pronunciado este martes el secretario de Organización y Acción Institucional de Ciudadanos y coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, en su cuenta de Twitter. "El acto de retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte resulta vergonzoso, sectario y una humillación a un navarro que creó miles de empleos y favoreció el desarrollo de cientos de empresas", señalaba Pérez-Nievas.