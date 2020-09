31 casos de Covid-19 en las residencias navarras

Las residencias de mayores de Navarra tienen 31 casos activos de Covid-19. Cuatro menos que la semana pasada, con 35 casos registrados, según los datos que ha ofrecido este martes la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu.

En comparecencia parlamentaria, Maeztu ha detallado que de los que permanecen en residencias 6 son sintomáticos y 4 asintomáticos, otros 6 se encuentran ingresados en centros hospitalarios y 15 han sido trasladados al recurso intermedio habilitado en Pamplona (frente a los 23 de la semana pasada). En este momento, ha continuado, son 8 los centros que tienen algún caso activo, de los 71 existentes en Navarra.

Por otra parte, ha comentado que se han producido ya 18 altas epidemiológicas, sin necesidad de aislamiento posterior (frente a las 7 de la semana pasada). En lo relativo a profesionales, son 35 los positivos sintomáticos (frente a los 18 de la pasada semana) y 13 los asintomáticos.

La consejera ha expuesto que se han producido tres fallecimientos desde el 1 de julio, procedentes de dos residencias. Y ha indicado también que en la mayor parte de los casos, salvo dos residencias de Tudela, han sido casos únicos. Además, en los centros de día, ha habido 9 casos positivos en 6 centros.

Maeztu ha señalado que en unos días recibirán el Informe de Auditoria de los Centros residenciales de Navarra ante la crisis COVID-19. "Es la primera auditoria, que a iniciativa del propio Gobierno, se realiza en el Estado español. Ahí se realizará un análisis técnico de lo ocurrido, al objeto de extraer un aprendizaje útil para el futuro", ha dicho.

La consejera ha destacado que se están realizando cribados preventivos para conocer el estado de salud de todas las personas que residen o trabajan en los centros. En junio se hizo un estudio de seroprevalencia a todo el personal y ha añadido que se está repitiendo este mes de septiembre a trabajadores y residentes, 10.000 personas.

Ha explicado que la unidad de atención sanitaria trabaja también en otras propuestas de cribados preventivos. Desde el 1 de julio se han realizado 4.614 test a personas residentes (3.702 mayores y 912 discapacidad) y 2.094 a trabajadores (1.335 mayores y 759 discapacidad). En total 6.708 personas, ha precisado la consejera, que ha comentado que personal sanitario de los centros residenciales está recibiendo formación para la realización de pruebas, "con el objetivo de que junto con los profesionales del Departamento de Salud se puedan optimizar los recursos".

En cuanto a las visitas y salidas de los centros, ha explicado que, en cumplimiento de la recomendación dictada por el Ministerio de Sanidad de restringirlas al máximo, se han trasladado circulares para permitir salidas terapéuticas de mayores "en ciertas condiciones" y un régimen especial para los centros de discapacidad.

En todo caso, ha comentado que "esto ha de hacerse respetando siempre los derechos de las personas y asegurando una correcta información a residentes y familiares". "Es un equilibrio muy difícil", ha comentado.

Ha manifestado que están trabajando en una iniciativa con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y las asociaciones del sector residencial para la creación de espacios públicos libres de Covid, "donde puedan pasear los residentes con total seguridad durante el día".

En el turno de los grupos, la parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha señalado que "hay que evitar lo ocurrió en la primera ola" de la pandemia y "vamos por buen camino". "El plan se basa mucho en el post y poco en la prevención y tenemos que hacer ahí hincapié", ha opinado, para afirmar que "la gestión más correcta de este servicio es la pública" y que se haga un "control riguroso" a las empresas que gestionan estos servicios.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha pedido que antes de acudir a la Cámara para presentar la auditoría se envíe previamente a los grupos para que la puedan estudiar. Sobre los fallecimientos en las residencias en la primera ola del Covid, ha comentado que "ha sido obsceno lo que ha pasado" y "es grave que a día de hoy no sepamos cuántas personas fallecieron en residencias". Y ha preguntado si "se ha pensado en alternativas para preservar la salud de los residentes que no pasen por cierres y no se les cause un daño emocional".

La socialista Nuria Medina ha indicado que la Covid-19 "nos ha puesto delante del espejo las deficiencias estructurales de nuestro sistema residencial, que ya conocíamos" y ha añadido que "queremos resaltar la inoperancia política que ha habido de los gobiernos de la derecha en Madrid y en Navarra". A su juicio, "el Gobierno de Navarra ha actuado bien y las decisiones se han tomado a tiempo real con la información de que se disponía en cada momento".

Desde Geroa Bai, la parlamentaria Isabel Aranburu ha señalado que "las medidas que se están poniendo en marcha son adecuadas" y ha pedido que "se intensifique la coordinación entre los departamentos de Salud y Derechos Sociales, que será clave en los objetivos de frenar los contagios".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha manifestado que, tras los protocolos, "nos empieza a preocupar la salud psicológica de las personas mayores, la vulneración de derechos, el bienestar..." y ha indicado que, después de la comisión, "nos vamos más tranquilos". "Pedíamos seguridad y hoy nos la dan y ahora pedimos bienestar", ha insistido. "Nuestro objetivo tiene que ser potenciar la atención domiciliaria", ha defendido.