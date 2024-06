La bandera azul en el embalse de Alloz genera "angustia" en vecinos del concejo de Lerate

Guesálaz ha decidido posponer que la bandera azul ondee en la bahía de Lerate hasta el próximo verano. No ha renunciado a la bandera azul, pero lo cierto es que este verano no veremos esa bandera en Alloz.

¿Por qué? José Antonio Zudaire, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guesálaz ha indicado que el concejo de Lerate les ha transmitido una situación de angustia por el posible efecto llamada tras la concesión de esta bandera azul. “Han entendido que todo esto tiene un carácter de marketing o de turismo puro y duro. Que esto va a llevar a que más visitantes a una zona donde ya realmente, durante años, ha habido muchas visitas. Porque ya es una zona súperconocida, no necesita más marketing”.

Sin embargo, la motivación del Ayuntamiento cuando comenzaba los trámites para conseguir esta bandera azul eran precisamente los contrarios. Conseguir un turismo más respetuoso con el medioambiente y con el entorno, más sostenible. “No queremos atraer más turismo, sino que el turismo que venga lo haga de una forma distinta, de una forma más ordenada”.

En ese sentido se expresaba también esta semana Charo Apesteguia, gerente de Tierras de Iranzu, quien ha trabajado de la mano del Ayuntamiento para conseguir este distintivo. “Nosotros creemos que eso no puede traer más que cosas buenas para el embalse. En ningún momento hemos pensado que te podría haber una masificación, no con una certificación de calidad”.

¿Y ahora, qué? ¿Qué va a realizar el Ayuntamiento? Pues la intención es seguir trabajando para favorecer ese turismo más sostenible que den riqueza al entorno rural, para que esas pequeñas y medianas empresas de la zona puedan seguir desarrollándose. Lo primero, van a seguir trabajando por la accesibilidad en el pantano de Alloz.Quieren fomentar la igualdad para todos los visitantes.

Por otro lado, van a seguir insistiendo en limitar la zona a un número exacto de turistas. Para ello, van a tomar más medidas para impedir el aparcamiento a coches que no hayan reservado antes su plaza de parking. “Poner bolardos de cierres en la zona urbana para que, si hay alguna persona poco cívica, que considere que todo es válido, que lo tenga realmente difícil. Que no sea una confrontación con los vecinos, sino que realmente no pueda hacerlo”. Las plazas de aparcamiento están limitadas a 280.

¿Turismo sostenible o sostenibilidad del turismo?

En Cope Navarra, a raíz de conocer este caso y del miedo que pueden tener algunos habitantes del concejo de Lerate, nos hemos preguntado si puede haber otras zonas que puedan tener el mismo miedo. Ese riesgo de masificación.

Pero lo cierto es que el Gobierno de Navarra no tiene detectadas zonas masificadas turísticamente como pueden verse en otras comunidades. Lo asegura la directora de Turismo de Navarra, Ana Rivas. “Navarra es una comunidad muy acostumbrada a a acoger y a convivir. Otra cuestión es cuando, a veces, sé pueden darse una situación de concentración que puedan causar algún tipo de molestia. En ocasiones muy puntuales, podría ser sí, pero no tenemos identificadas situaciones de ese tipo en Navarra, con señales de alarma o algo similar”.

Puede haber momentos o lugares con espacios más visitados, con más afluencia, que ya se regulan desde turismo. Por ejemplo, Policía foral regula el tráfico cada otoño en Irati o se regula el aforo del nacedero del Urederra. Una medida que también se hace en el propio pantano de Alloz.

Desde el Gobierno de Navarra no se habla tanto de turismo sostenible, sino de sostenibilidad en el Turismo. No se trata de que haya dos turismos, uno sostenible y otro no. Sino que todo el turismo que llegue a Navarra sea sostenible. “Nosotros tratamos de trabajar segmentos que también son turismo, como el de reuniones y congresos, como el de cicloturismo, como el de la enogastronomía, que estamos empezando a trabajar ahora...”.

El Gobierno no tiene especial interés en conocer cuántas personas visitan Navarra. Sino en cuánto se incremente el PIB turístico. “Nos interesa no tanto cuantas personas, sino quién y qué es lo que viene a hacer. Preferimos muchas menos personas, por ejemplo, visitando bodegas o yendo a nuestros restaurantes, que no un macro evento”.