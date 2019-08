Así es el alcalde de Bildu que gobernará Huarte gracias al regalo del PSN

EH Bildu ha recuperado este martes la Alcaldía de Huarte (Navarra), tres meses después de las elecciones y tras dimitir la socialista Amparo López, en un pleno que ha estado marcado por la polémica al no haber sido esta sustituida y ver diversas formaciones políticas en la situación generada una "cesión" a la izquierda abertzale. El cabeza de lista de EH Bildu, Alfredo Arruiz, ha revalidado así el cargo que ya ejerció en la pasada legislatura, al contar con los votos a favor de su propia formación y de Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha apoyado al candidato del Grupo Independiente de Huarte (GIH), Iñaki Crespo.

El pleno de investidura ha transcurrido con la presencia de 12 concejales, cinco ediles de EH Bildu, cuatro de GIH, dos de Navarra Suma y uno de Geroa Bai. Al producirse un empate ha salido adelante el candidato de EH Bildu al ser la lista más votada. En junio la única representante del PSN se hizo con la Alcaldía con el respaldo de Navarra Suma y GIH, pero recientemente ha dimitido para asumir el cargo de directora general de Interior del Gobierno de Navarra. El edil que debía sustituirla ha renunciado y por el momento el PSN no cuenta con representación en el Consistorio.

Una vez elegido alcalde, Arruiz ha prometido el cargo y ha recibido la vara de mando y ha indicado que es “el momento de rebajar la tensión que se ha generado estos días y tender puentes que nos lleven a trabajar por el bien de Huarte”. Alfredo Arruiz ya fue alcalde en la pasada legislatura. Desde la oposición, el Grupo Independiente Huarte ha criticado en varias ocasiones al equipo de gobierno de la localidad (EH Bildu y Geroa Bai) por ningunear a técnicos municipales y al resto de grupos. Uno de los ejemplos es la búsqueda de solución para el centro Spa&Sport de Itaroa. En un pleno de la localidad se acordó realizar una consulta popular y preguntar a los vecinos sobre la continuidad o no de dicho centro. Por decisión unilateral del equipo de gobierno finalmente decidió no hacer esa consulta y presentaron un informe de viabilidad realizado por una consultoría externa al ayuntamiento sin contar con los técnicos municipales. El interventor no participó ni se le informó de ese informe.

Desde GIH también critican el coste económico de encargar informe a empresas externas. La semana pasada, el alcalde en funciones de GIH decidió cerrar la escuela infantil Pérez Goyena al carecer de protección al fuego imprescindible según la normativa vigente y no ser apta, por tanto, para su funcionamiento. Unas deficiencias que ya eran conocidas por Arruiz durante su mandato anterior y que según GIH no hizo ninguna actuación relevante y ocultó información tanto en el pleno del Ayuntamiento de Huarte como a los padres de los niños de la Escuela.

En su cuenta de Twitter, Arruiz también simpatiza con el independentismo catalán, apoya a los condenados de Alsasua por apalear a dos guardias civiles y sus parejas y promueve eventos de claro carácter nacionalista organizados en el propio municipio y en las zonas de su entorno.