Aprobados los Presupuestos de Navarra para 2024

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, haciendo valer el acuerdo que alcanzaron PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu. Se trata de los primeros Presupuestos de la legislatura y los quintos que aprueba de forma consecutiva el Gobierno presidido por María Chivite. UPN, PPN y Vox han votado en contra de la ley.

El debate de los presupuestos en el pleno se ha desarrollado con momentos de tensión en el exterior de la Cámara, ya que un grupo de agricultores y ganaderos se ha concentrado desde primera hora frente al Parlamento de Navarra y sobre las 10.20 horas han cortado el tráfico y han tratado de acceder por la fuerza al Legislativo, pero la Policía Foral lo ha impedido.

En la votación definitiva y precisamente en relación con el conflicto de los agricultores, se ha aprobado una enmienda presentada por los socios de Gobierno que contempla la imputación temporal en el IRPF de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023 para compensar pérdidas de ingresos de la actividad. Por contra, no ha sido admitida una enmienda de UPN que buscaba "acercar" la fiscalidad de los agricultores navarros a los de Álava.

En el trámite en comisión de los Presupuestos se debatieron 983 enmiendas (109 'in voce') y se aprobaron 355 (97 de ellas 'in voce'), todas suscritas en diferentes combinaciones por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, por un valor total de 17.254.962 euros. No prosperó ninguna de las alternativas registradas por UPN (290) y PPN (223). Vox no presentó propuestas.

Con la incorporación de las 355 enmiendas, el estado final de gastos e ingresos ha quedado fijado en 6.355.410.182 euros, lo que no supone ningún incremento del gasto no financiero respecto a lo consignado en el proyecto.

El límite de gasto no financiero (departamentos del Gobierno foral, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) asciende a 5.835.972.554 millones. Supone un incremento del 10,5% respecto al Presupuesto de 2023.