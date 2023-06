Aitor Fernández, portero de Osasuna, quiere "poner la guinda al pastel" contra el Girona

Aitor Fernández, guardameta de Osasuna, ha repasado la actualidad rojillo en los micrófonos de COPE Navarra en una entrevista con Alberto Sanz. El portero rojillo se ha mostrado optimista de cara a poder poner el domingo la "guinda" a la temporada.









San Fermín, Pamplona, el descenso del Levante y, por supuesto, la actualidad de Osasuna. Aitor reconoce que tienen "muchísimas ganas, estamos entrenando bien y yo creo que que tenemos ganas de ese partido" y afirma que quieren "poner la guinda al pastel" y eso que "el pastel este año está siendo bastante bueno".

Aitor espera que "no tengamos ese exceso de ganas" ya que "puede llegar a ser ansiedad", aunque tranquiliza en la afición diciendo que "este equipo ha demostrado "que no tiene ansiedad". Afronta el partido "con ilusión" y más tras "el año pasado que fue muy difícil para mí, y este año pues pues todo lo contrario". Su temporada en Osasuna "está siendo una de las temporadas donde más alegrías colectivas me estoy llevando a casa, así que bueno, disfrutando muchísimo".

Y si se consigue... "habrá que celebrar, por supuesto". "Sería ya el colofón a una grandísima temporada" sentencia el guardameta. Reconoce que le ha sorprendido del club rojillo que es muy familiar.

MENSAJE PARA LA AFICIÓN

"Me cuesta mucho dar algún mensaje a esta afición cuando sé que no va a fallar, entonces, pues que es que sean ellos, que nos sigan animando como hasta ahora, que lo tengo clarísimo que así. Nosotros nos vamos a dejar la piel y, que no tengo ningún tipo de duda, que ellos también".

Vídeo





NOTICIA DEL FICHAJE

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y su cláusula de rescisión será de 14.000.000 euros en LaLiga Santander

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Levante Unión Deportiva para que Aitor Fernández se convierta en nuevo guardameta rojillo. La operación no tendrá un coste fijo para la entidad navarra, que podría abonar unas variables en función de objetivos al club valenciano, que conservará un 20% de los derechos económicos del futbolista en caso de una hipotética venta. El compromiso entre Osasuna y el portero vasco es hasta el 30 de junio de 2025 y su cláusula de rescisión será de 14.000.000 euros en LaLiga Santander. Próximamente, se ofrecerán los detalles sobre su presentación.

FICHA DE AITOR

Aitor Fernández Abarisketa (3 de mayo de 1991; Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa) llega a Osasuna después de haber defendido la portería del Levante en Primera División las últimas cuatro temporadas. Anteriormente, se había formado en las categorías inferiores del Athletic Club y había jugado media temporada en el Barakaldo antes de recalar en el Villarreal B. En el filial amarillo disputó tres temporadas y media antes de dar el salto al fútbol profesional con el Numancia.

En sus dos cursos en Soria coincidió con Jagoba Arrasate, que apostó por él como titular. En su última temporada juntos alcanzaron la final del playoff de ascenso a LaLiga Santander. Después, Aitor Fernández fue traspasado al Levante, donde su rendimiento le ha hecho convertirse en un guardameta relevante en la máxima categoría. Ahora, recalará en Osasuna dispuesto a aportar su experiencia y competitividad para ayudar al club a alcanzar sus objetivos.

Entrevista completa

OTRAS ENTREVISTAS ROJILLAS