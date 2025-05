Unai García se despide de Osasuna: “Me apetece seguir compitiendo”

El capitán de Osasuna Unai García ha afirmado que le apetece “seguir compitiendo” tras anunciar su despedida del club navarro después de 25 años en la estructura y 214 partidos con el primer equipo.

“Quería empezar agradeciendo a todos los que organizaron mi despedida en el campo, a toda la afición. Tampoco puedes valorar lo que estaba pasando, fue increíble. Que se quedara todo el mundo, todo el cariño que recibí…”, ha comenzado el jugador formado en Tajonar la rueda de prensa de despedida.

Valora el rendimiento del equipo con el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Vicente Moreno: “No tenían una papeleta fácil cuando el equipo había estado con un mismo míster tantos años. Se han implicado como los que más. No hace falta decir que ha sido un año que lo valoro con muy buena nota. El sábado nos jugamos entrar en Europa, que son palabras mayores. Eso de lo dice todo”.

El central de Esquíroz ha vivido “el buen rollo de Tajonar, lo que viene siendo una gran familia. Eso es el día a día, voy a echar eso mucho de menos”.

“Al final al futbolista le gusta competir, esa adrenalina. Si he podido llevar este año, que ha sido muy duro, con bastante comodidad, ha sido por los amigos que tengo en el vestuario que me han hecho disfrutar cada día”, ha comentado el jugador de 33 años, que este curso tan solo ha podido tener protagonismo en un encuentro.

Respecto a su futuro ha manifestado: “Le dejo a mi agente que haga su trabajo y que me cuente lo menos posible. Tampoco creo que esté para elegir mucho. Veremos qué sale. Se verán las opciones, pero es verdad que me apetece seguir compitiendo”.

“Estos días han sido de muchas emociones. He recibido mucho cariño, no te hablo solo del domingo. Excompañeros, gente de mi entorno… me ha escrito un montón de gente. Eso me deja muy contento y me hace pensar que alguna cosa habré hecho bien”, ha trasladado su sentir.

Tras la salida de Oier, Roberto Torres o David García, Unai se quedó como un referente del vestuario, una plaza que ahora deja libre: “En este vestuario es un rol muy fácil. Todos vamos en la misma línea y cuando es así va todo rodado. Hay gente válida y auguro años muy bonitos”.

25 años en la estructura de Osasuna

“Vas quemando etapas y ahora lo ves con naturalidad. Recuerdo siendo niño que te llamaban por teléfono y te decían si seguías o no. Un verano mis padres me dijeron que me hiciera a la idea de que igual no (continuaba). He pasado mis bachecillos y por suerte los he superado. Quién me hubiese dicho que iba a estar tantos años”.

“Empezamos en Segunda, ascensos, un descenso horrible, un pequeño paso por Europa… no ha habido año tranquilo, han pasado muchas cosas”, dice sobre las vivencias en el primer equipo.

Del sueño europeo que se juegan este fin de semana, García ha afirmado que “ojalá se dé. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es sacar los tres puntos y esperar. En Primera a nadie le es fácil ganar y esperemos que pinche uno de los dos”.

“Lo que más feliz me deja es ver el cambio del club, lo mal que estaba económicamente cuando empecé y ahora verlo así, consolidado. Me deja la conciencia muy tranquila”, ha dicho.

Como uno de sus mejores recuerdos en su primer año con el primer equipo ha citado la campaña 2015/16. “Se venía de Sabadell. Éramos chavales muy jóvenes por los que el club tuvo que apostar. Un año, en el que el objetivo era la permanencia en Segunda, conseguimos el ascenso. Entramos de chiripa al playoff en el sexto puesto. Pamplona fue una pasada”.

Ante la temporada que finaliza, ha instado a ponerla en valor: “Que la gente no pierda la perspectiva porque somos lo que somos. A falta de una jornada, hay señores equipos como Girona, Sevilla, Mallorca o Real Sociedad que hemos dejado atrás. Por eso hay que poner en valor esta temporada”.