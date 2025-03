Tres de los"culpables" del PC Fútbol reviven la creación del "juego de nuestras vidas" tras 30 años del éxito

El fútbol es un deporte que mueve masas. ¿Quién no ha querido ser futbolista, ha deseado estar dirigiendo desde un banquillo o estar en el despacho de una dirección deportiva? Mucha de esas personas lograron quitarse el “mono” gracias al PC Fútbol.

En COPE Navarra hemos querido recordar el juego de ordenador que conquistó España. Hace 30 años estaban inmersos en lanzar el PC Fútbol 5. El primero en CD-Rom. Charlamos con tres de los protagonistas y culpables de múltiples horas felices, algún suspenso y ruptura amorosa.

CHARLA CON LOS CREADORES

Alberto Moreno, Marcos Jouron y Carlos Abril cuentan cómo vivieron en primera persona la explosión del PC Fútbol.

No podemos olvidar lo que supuso la figura, y los comentarios, de Michael Robinson. Sin duda, uno de los muchos aciertos que tuvieron en la toma de decisiones del producto.

También hay casos de futbolistas profesionales que, en su día y estando en activo, se engancharon también a este juego. Uno de los que más veces se menciona es Quique Sánchez Flores, que además de ser futbolista de equipos como Valencia, Real Madrid o Zaragoza, quien además, luego como entrenador, ha estado en Getafe, Valencia, Benfica, Atlético de Madrid, Watford, Espanyol y Sevilla. Otro caso es Víctor Sánchez del Amo, jugador confeso. Braulio Vázquez, actual Director Deportivo de Osasuna, participa de este homenaje al juego de nuestras vidas. Él combinó sus entrenamientos con Bebeto, Claudio o Mauro Silva con gestionarlos en el PC Fútbol. Veremos si le sirvieron esas horas delante del ordenador para su trabajo actual.

No sé si son conscientes de lo que lograron, tampoco si tienen buen recuerdo o si esto se convirtió en unos grandes beneficios. Lo que es seguro es el gran recuerdo que tenemos de ese juego, de esta etapa de nuestra vida. Vendían más de un millón de copias al año. Casi nada...

Vamos a contar con:

Alberto Moreno: Entró como grafista junior, pero pronto confiaron en él para tareas de diseño de juego. Actualmente, es director de arte en Epic Games.

Marcos Jouron: Comenzó con el sistema de competiciones. De ahí pasó a tener los mandos de la base de datos y seguimiento de la liga, gestionando y programando las herramientas de edición necesarias

Carlos Abril: Hacía la parte de programación en sus inicios y terminó compartiendo el papel de productor.

Hace ahora mismo 30 años, en 1995 se estaba fraguando el PC Fútbol 5. La saga, probablemente más exitosa de videojuegos en España, pasaba del disquete al CD-Rom. En 1996 se lanzaba este PC Fútbol 5. El 6 y el 2001 fueron seguramente los otros más vendidos. Recuerdo que el 4 era increíble, pero del 5, lo reconozco, me requete enamoré. Fue maravilloso. Miles de horas felices que pasé jugando. Al igual que al 6, claro está. Son, de largo, a los que más he jugado. Tengo que reconocer que no soy objetivo. Llegué a estar durmiendo soñando que fichaba y vendía. Pero es que despierto y en mi sano juicio, lo digo de verdad, me compré el 6 sabiendo que mi ordenador no cumplía los requisitos y que no iba a poder jugar, pero lo quería tener.

Para otro día queda hablar de la cantidad de ordenadores y ampliaciones de memoria que se vendieron en esa época gracias a este juego. Incluso se hicieron estudios con esas datos.

Es muy especial para mí saludar a algunos de los culpables de cientos de horas felices de mi adolescencia y postadolescencia. En el Isla Cristina, Cacereño, Plasencia y otros equipos, entre los que por supuesto está Osasuna, he levantado grandes títulos e hicimos historia. Hay que reconocer que no me sabía trucos, pero la realidad es que era muy tentador si habías guardado la partida y habías perdido un partido importante reiniciar… La tentación estaba ahí. Recuerdo amigos que confesaban que antes de jugar los partidos, mientras hacían la alineación y la táctica, simulaban las charlas con los jugadores, no se limitaban a poner la flecha, se lo decían.

Comenzamos un homenaje en tres fases. Una charla con tres de los culpables de nuestra felicidad, de algún suspenso y de alguna ruptura amorosa. Luego con el Director Deportivo de Osasuna con una entrevista. Terminaremos, de momento, con los testimonios de la gente que jugó. No descartemos que no haya más homenajes al juego de nuestras vidas.