Toni Lato sobre los 5 cambios y la convocatoria de 23: "Van a hacer que estemos todos más enchufados"

Esta mañana ha hablado el lateral cedido por el Valencia, Toni Lato. Ha repasado varios temas actualidad, entre ellos la novedad de que los partidos tendrán cinco cambios por equipo y la convocatoria de 23 jugadores: "Van a hacer que estemos todos más enchufados".

A la conclusión del entrenamiento matinal, Toni Lato ha atendido a las preguntas que le han formulado los medios de comunicación que habitualmente cubren la actualidad del Club Atlético Osasuna . "Veo al equipo con muchísima intensidad, se nota que esta semana estamos todos juntos, que hay muchas ganas de volver a empezar. Lo veo muy metido, incluso con más frescura que antes debido a este parón. Así vamos a afrontarlo partido a partido y a por los primeros tres puntos en Anoeta. Sabemos que el objetivo puede estar cerca, pero que los puntos cuestan mucho en esta liga porque es muy competitiva. Vamos a afrontarlo partido a partido, a sacar el máximo número de puntos y a conseguir el objetivo cuanto antes", explicó.

El jugador rojillo fue preguntado por sus posibilidades de hacerse un hueco en el once titular en el regreso de LaLiga Santander: "Es verdad que vine de una situación en la que no estaba contando mucho en otro sitio. Al final, llego con muchas ganas, tengo una pequeña lesión y no pude entrar como quería. Sí que es verdad que ahora empezamos todos de cero. Estupi estaba muy muy bien cuando vine y ahora creo que todos vamos a ser importantes".

También se le preguntó por cómo han sido las negociaciones para prolongar su cesión tras el cambio de fechas del final de la presente temporada: “No le hemos dedicado ni dos minutos a este tema. Desde el principio mi intención era venir aquí para ayudar al equipo a conseguir el objetivo cuanto antes”. Asimismo, también fue cuestionado por su futuro una vez concluya ese período de cesión. “Estoy muy muy contento con los compañeros, la afición, el cuerpo técnico, la directiva… la verdad que estoy muy muy a gusto aquí, con la ciudad y con todo. Mi familia también está muy a gusto con que yo esté aquí. Así que vamos a terminar la temporada y a partir, en este caso, del 30 de julio ya veremos qué pasa”, comentó.