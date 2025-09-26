Tertulión rojillo tras el Osasuna 1 - Elche 1: un empate que ‘escuece’ y abre un debate en Osasuna

Osasuna dejó escapar la victoria ante el Elche en El Sadar con un gol encajado en el descuento (1-1), un error que desató la autocrítica y el debate sobre el equipo.

Un golazo de Víctor en una primorosa primera mitad parecía encarrilar la victoria para Osasuna. Sin embargo, el equipo se desmoronó en la segunda parte, cediendo por completo la iniciativa a un Elche que fue creciendo hasta encontrar el premio. El conjunto ilicitano avisó con un larguero y varias paradas de mérito de Sergio Herrera, pero el meta no pudo evitar el empate final en una desafortunada acción en el tiempo de descuento, que supuso el primer gol recibido por Osasuna en casa esta temporada. El punto sumado supo a derrota por la forma en que se produjo, abriendo un mar de dudas.

LaLiga Víctor Muñoz celebra el 1-0 de Osasuna contra el Elche.

Lisci: "No estamos compitiendo"

El técnico rojillo, Alessio Lisci, se mostró visiblemente contrariado en la rueda de prensa posterior. "Enfadado, pero es el fútbol, son cosas que pasan a principio de temporada", admitió, antes de sentenciar con contundencia: "Ya digo yo que no va a volver a pasar que nos encajen goles así". El entrenador italiano fue más allá en su análisis y señaló una preocupante falta de oficio en momentos clave, una situación que se ha repetido en otros encuentros. Para Lisci, el problema es claro: el equipo no compite como debería para cerrar los partidos y asegurar las victorias.

Si ya tres veces pasa, es que no estamos compitiendo como toca. Queremos ganar, pero no competimos. Entonces, hay que aprender a saber competir.

El análisis de la tertulia rojilla

El sentir del entrenador fue compartido en el análisis posterior del "Tertulión Rojillo de Primera" de Deportes COPE Navarra. Los periodistas Javier Iborra, Iñigo Orbaiz, Javier Fernández y Javier Salvador coincidieron en describir a un Osasuna con dos caras totalmente antagónicas: una versión notable en la primera mitad y otra completamente superada en la segunda. "La segunda parte estuvo a merced del Elche", apuntó Salvador, resumiendo una opinión generalizada de que el equipo navarro mereció encajar el gol del empate incluso antes de que llegara.

Las críticas de los analistas se centraron en la gestión desde el banquillo. Se cuestionó la tardanza y la elección de los cambios por parte de Lisci. "¿Por qué no se refresca al equipo?", se preguntó Javier Fernández, aludiendo al cansancio de jugadores como Moncayola o Moi Gómez y a que el técnico ni siquiera agotó las cinco sustituciones. El debate también abordó la extraña suplencia de Raúl García, que venía de marcar, y el poco premio que recibió, mientras Budimir, pese a su esfuerzo, no parecía encajar en el plan de juego con espacios.

Echo de menos una rueda de prensa del míster un poco de autocrítica.

La sensación compartida en la tertulia fue que, más allá del error individual de Sergio Herrera —calificado como "feo" por Javier Iborra—, el empate fue la consecuencia de un desplome colectivo y de una mala lectura del partido. Se apuntó a la falta de implicación defensiva de jugadores como Becker y, sobre todo, a las decisiones del cuerpo técnico. Como señaló Iñigo Orbaiz, se echó en falta autocrítica por parte de un Lisci que no supo o no pudo cambiar el rumbo de un partido que se le escapó de las manos y deja un doloroso empate que sabe a derrota.