"Siempre con nosotros" la bonita iniciativa que lucirá Osasuna en su partido contra la Real Sociedad

Bonita iniciativa de Osasuna que lucirá antes del partido frente a la Real Sociedad y que ha adelantado Isaac Fouto de COPE. El club rojillo, una vez más, tiene un gesto con sus aficionados y la sociedad. El club rojillo lucirá en su camiseta al saltar al Reale Arena el eslogan #SiempreConNosotros #BetiGurekin.

Además desde el club se tiene la intención de realizar con el censo de exjugadores y gente que ha tenido relación con Osasuna completar la camiseta para colocarla en el Museo como recuerdo. La camiseta querdía con el eslogan, los nombres de los socios mayores de 65 años y por detrás el de las personas vinculadas con Osasuna que durante la pandemia han fallecido este año.

La camiseta se colocará en el museo cuando se logren los datos de todos los que han fallecido en 2020.

CAMISETA PARA JUGAR CONTRA LA REAL

Así será el frontal de la camiseta rojilla en lugar de la habitual publicidad de Kirolbet para saltar al campo. Osasuna lucirá el eslogan #SiempreConNosotros #BetiGurekin

Iniciativa del Club Atlético Osasuna en memoria por los fallecidos por COVID-19. Parte frontal de la camiseta que lucirán frente a la Real Sociedad

PARTE INTERIOR DE LA CAMISETA

Los nombres de los socios mayores de 65 años serán los protagonistas en la parte interior de la camiseta rojillo

Iniciativa del Club Atlético Osasuna en memoria por los fallecidos por COVID-19. Parte interior de la camiseta con los nombres de los socios de más de 65 años que lucirán frente a la Real Sociedad

CAMISETA DE ENTRENAMIENTO

Los rojillos también portarán el eslogan en su camiseta de entrenamiento #SiempreConNosotros #BetiGurekin hasta que termine la presente temporada.

Iniciativa del Club Atlético Osasuna en memoria por los fallecidos por COVID-19. Camiseta de entrenamiento de Osasuna con el eslogan "Siempre con nosotros"

Los jugadores de Osasuna llevarán los nombres de sus socios mayores de 65 años pegados a la piel

Los futbolistas rojillos saltarán al Reale Arena con una camiseta en la que su afición estará representada por sus socios más veteranos, cuyo colectivo ha sido el más sensible a la pandemia. Además, la elástica lucirá el lema “Siempre con nosotros- Beti Gurekin”.

Los jugadores del Club Atlético Osasuna no estarán solos en el Reale Arena. Aunque sus aficionados no puedan acompañarles en las gradas, estarán representados por los socios mayores de 65 años, cuyos nombres estarán impresos en el interior de la camiseta, pegados a la piel de los futbolistas que defenderán la elástica rojilla. Se trata de una camiseta especial con la que los jugadores saltarán al terreno de juego antes de medirse a la Real Sociedad el próximo domingo.

Además, la elástica lucirá en el frontal el lema “Siempre con nosotros- Beti Gurekin”, a través del cual la entidad ha querido recordar la importancia de la afición osasunista, que ha acompañado al equipo a lo largo de su centenaria historia en los momentos bonitos y también en los más difíciles. Ese mismo lema estará grabado en las camisetas de entrenamiento de los jugadores, con las cuales se ejercitarán cada día en Tajonar y con las que también calentarán antes de los partidos de LaLiga Santander.

A través de esta iniciativa, Osasuna también quiere tener un recuerdo con sus socios y ex futbolistas fallecidos en 2020. El Club añadirá sus nombres al reverso de una camiseta que quedará expuesta en El Sadar como homenaje a los osasunistas que han fallecido en un año que quedará marcado por la tragedia de la pandemia de la Covid-19.

����‍♂️Detallazo de @CAOsasuna



��El domingo ante la Real lucieran esta camiseta donde leeremos #SiempreConNosotros#BetiGurekin en homenaje a la familia osasunista que nos ha dejado



��Además estarán serigrafiados los nombre de los socios del club mayores de 65 años #MuyGrandespic.twitter.com/xFYArxDENH — Isaac Fouto (@isaacfouto) June 12, 2020

OTRAS ACCIONES DE OSASUNA CON SU CAMISETA

POR LA IGUALDAD EN 2017

Osasuna realizó una edición especial de su camiseta en el día de la igualdad en marzo de 2017

El Club Atlético Osasuna, con el Día Internacional de la Mujer

Los jugadores del primer equipo lucieron su segundo apellido y el símbolo femenino en la camiseta que portaron ante el Eibar para conmemorar esta fecha dedicada a la mujer.

POR LA IGUALDAD EN 2018

Osasuna vistió en marzo de 2018 una camiseta especial en apoyo a la igualdad de género en el partido ante el Cádiz. En ese momento la entidad rojilla, de la mano de Euskaltel, jugó con una camiseta azul oscuro con detalles en rosa y que ponía el logotipo del movimiento "He for She", de la ONU.

�� Así será la camiseta especial que lucirá #Osasuna este sábado en su partido ante el @Cadiz_CF. El club rojillo y @euskaltel se unen a la iniciativa #HeForShe en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Una edición limitada de la camiseta saldrá a la venta.#OsasunaCádizpic.twitter.com/w3u4ULLStG — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 1, 2018

POR LA IGUALDAD 2019

El equipo femenino de Osasuna jugó un partido de liga en El Sadar ante más de 10.000 espectadores

Revive con nosotros un día histórico para el fútbol femenino con 10.250 espectadores en el estadio de El Sadar para ver el partido entre Osasuna Femenino y Eibar.

POR LA IGUALDAD 2020

Osasuna volvió a apoyar el Día Internacional de la Mujer: su capitán portó un brazalete con el símbolo femenino

La tradicional foto con el once titular tuvo lugar únicamente con niñas socias del Club y la Fundación. Fue el cuarto año consecutivo en el que la entidad rojilla reivindique este día.

POR LA TELEVISIÓN

Osasuna estrenó camiseta naranja frente al Barça en el Camp Nou por exigencias de la tele. La camiseta llevaba el eslogan "Osasuna nunca se rinde".