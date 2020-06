En el programa deportivo de COPE Navarra 'El banquillo del fútbol navarro' de la mano de Desguaces La Cabaña analizamos un martes más, como es habitual, la actualidad del fútbol de nuestra comunidad. En esta ocasión Alberto Sanz habla con Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, y con Javier Ongai, del Trofeo Boscos.

Recalca que los futbolistas "lo ponen todo y da gusto"

Osasuna Promesas ha regresado a los entrenamientos, mientras que Trofeo Boscos trata de preparar el inicio de la temporada que viene.

Castillejo destaca que los jugadores han vuelto “con la misma ilusión que si tuvieran partido el domingo”. Recalca que los futbolistas "lo ponen todo y da gusto". Los tres términos que entiende que son clave son "ilusión, "testar" y "crecer”.

Santi comenta que la fecha oficiosa para que regrese la competición es el próximo 18 de octubre, ya que entiendo que la Federación no dejará volver a la competición “hasta que haya público”. Además afirma que será clave volver enchufados en caso de haber sub grupos ya que “no habrá margen de error”.

TROFEO BOSCOS

“Nuestra obligación es tenerlo todo preparado para cuando se pueda jugar”

Javier Ongai, coordinador de Trofeo Boscos, se ha alegrado de que una vez finalizado el plazo de inscripción “se han apuntados todos los equipos que estaban inscritos la temporada pasada por lo que no hay bajas”, y que incluso varias personas se han puesto en contacto mostrando “interés en crear equipos nuevos”.

Agradece Ongai el “máximo esfuerzo de todos ellos” para seguir disfrutando de la competición.

Javier concluye que Trofeo Boscos estará preparado para cuando les dejen volver a competir y sentencia que: “Nuestra obligación es tenerlo todo preparado para cuando se pueda jugar”.