Rubén García y lo que aporta El Sadar a Osasuna: "No hay nada más que me lo genere"

Rubén García, futbolista del Club Atlético Osasuna, ha explica en COPE Navarra lo que le genera en el jugar en El Sadar con la camiseta rojilla. En una entrevista en la que ha abordado temas de actualidad del equipo le ha dado un gran valor a lo que se vive en el feudo navarro jugando de local.

El jugador de Osasuna ha explicado que "no sé, yo no sé lo que es, porque químicamente no sé lo que genera, u hormonal, o lo quieras, pero hay algo que te genera, que no sé por qué, que si lo tuviéramos en todos los partidos 90 minutos... El rendimiento es mayor, 100%".

Rubén ha añadido que "genera algo en el cuerpo que no hay nada más que me lo genere" y que es "una sensación de frescura en el cuerpo que te hace como que te creces un poco", ya que "te hace correr más. Lo que sí que noto es que te cansan menos, lo que te genera eso hace que puedas dar más aún".

TRAYECTORIA DE RUBÉN GARCÍA EN OSASUNA

Rubén García Santos, nacido el 14 de julio de 1993 en Xátiva, Valencia, se unió al Club Atlético Osasuna en el verano de 2018. En ese momento, el equipo estaba en Segunda División, y su incorporación resultó crucial para el ascenso a LaLiga Santander. Durante su primera temporada, García marcó siete goles y dio once asistencias, números que destacaron su importancia en el equipo y le valieron el cariño de la afición rojilla.

Su llegada a Osasuna fue un punto de inflexión en su carrera. Tras haber jugado en el Levante y haber sido cedido al Sporting de Gijón, García encontró en Osasuna un lugar donde su talento y sacrificio serían valorados. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el campo y su compromiso con el equipo han sido fundamentales para su éxito.

El ascenso de Osasuna a LaLiga en la temporada 2018-2019 fue un momento destacado en la carrera de García. Su contribución fue vital, y su rendimiento en el campo le convirtió rápidamente en un ídolo para los aficionados. La afición rojilla valora no solo su talento, sino también su dedicación y comportamiento dentro y fuera del campo.

En los años siguientes, García continuó siendo una pieza clave para Osasuna. Ha jugado más de 220 partidos con el equipo, lo que lo convierte en el jugador con más apariciones en la actual plantilla. Su capacidad para marcar goles y dar asistencias ha sido constante, y su liderazgo en el vestuario es innegable.

A lo largo de su estancia en Osasuna, Rubén ha vivido momentos de gran éxito, pero también ha enfrentado desafíos. Sin embargo, su compromiso con el equipo y su profesionalismo han sido siempre destacados. En junio de 2019, firmó una nueva relación contractual con Osasuna, y más recientemente, en mayo de 2023, renovó su contrato hasta 2026 con una opción a una temporada más.

Esta temporada, ha vuelto a demostrar su valía en el equipo. A pesar de haber sufrido una lesión inguinal que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un tiempo, su regreso ha sido notable. Su capacidad para anotar goles decisivos y su influencia en el juego han sido fundamentales para Osasuna.

En resumen, Rubén García ha dejado una huella imborrable en Osasuna. Su importancia en el ascenso, su compromiso con el equipo y su talento en el campo lo han convertido en un jugador histórico para el club. Su dedicación y profesionalismo han ganado el cariño de la afición, y su legado en Osasuna seguirá creciendo en los años venideros