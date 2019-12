Petón sobre como juega el delantero de Osasuna: "El Chimy Ávila es un soldado de Simeone"

El Chimy Ávila sigue siendo noticia por el interés que está suscitando. En 2019 ha marcado 18 tantos en Primera División: 10 con el Huesta y 8 con Osasuna. Unos números, que sumado a su lucha y despliegue físico están llamando la atención casi tanto como la dificultad de los tantos que ha marcado. Alberto Sanz ha hablado en Deportes COPE Navarra con los representantes del delantero argentino que han respondido con contundencia: “El jugador tiene contrato y seguirá en el club”. Además hemos hablado con alguien que lo conoce bien, ya que fue quien lo trajo a España. Se trata de José Antonio Martín “Petón”. El colaborador de Tiempo de Juego ha afirmado que el delantero en caso de recalar en el Atlético de Madrid “no sería titular de jugar todos los domingos, todos los minutos, pero sería un jugador importante”. Además ha afirmado que el Chimy “es un soldado de Simeone”.

También ha alabado como está haciendo las cosas Osasuna: “El trabajo de Fran Canal, Braulio Vázquez y Jagoba Arrasate es sensacional y no hay más que motivos de felicitación para el equipo rojillo. Han hecho una suma perfecta”.

Respecto a la pregunta estrella de estos días en todos los aficionados rojillos, de si el jugador fichará por otro equipo en el mercado de invierno, Petón ha sido contundente, al igual que los representantes del futbolista, y ha afirmado esto: “No lo veo saliendo de ningún modo en el mercado de invierno, porque al frente de Osasuna está uno de los tipos más listos del fútbol español que es Fran Canal. Él no va a coger el teléfono a nadie y ya se las arreglará para que nadie le pague la cláusula hasta que Osasuna no tenga los puntos suficientes para seguir en Primera División”.

