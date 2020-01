Pedro Martín: "Osasuna es un club muy apegado a su tierra y admirable en todos los sentidos"

Entrevista de la semana que realiza Alberto Sanz a Pedro Martín, @pedritonumeros en Twitter, y que cada semana analiza en Tiempo de Juego los datos de cada jornada. Pedro nos presenta su libro "La Roja cumple 100 años", además nos cuenta como hace su trabajo, nos habla del VAR y, como buen osasunista consorte, nos habla del equipo rojillo del que dice que "Osasuna ha estado de los últimos 40 años ha pasado 30 en Primera División. Con su población en Pamplona o Navarra no hay ningún caso así. Lugares que les doblan en habitantes como Murcia, Hércules y Córdoba no tienen esos números". Además nos añade que "uno de los secretos de Osasuna es los jugadores de la cantera, de la tierra, cada vez que se ha olvidado de eso se ha ido a Segunda División. Osasuna no tiene que olvidarse nunca de sus principios, y eso es que en el equipo titular en Primera División tiene que haber 4-5 navarros que den sentido al equipo. Luego tienes que fortalecer con gente de fuera". Y nos deja además un broche así: "Ser osasunista consorte es muy fácil, Osasuna es un club admirado y admirable por todas las cosas que consigue con muy pocos recursos".

La entrevista de la semana de la mano de Alberto Sanz se emite en COPE Navarra cada miércoles para conocer en profundida a alguno de los proganistas del deporte navarro. El programa se emite de 15.25 a 16 horas en el 94.9 de FM y en cope.es /pamplona.

Los deportes en COPE Navarra tienen su espacio de lunes a viernes de 15.25 a 16 horas para repasar la actualidad del deporte navarro.

Lunes – Tertulión rojillo de Primera de la mano del PTV, Pamplona, Tapas y Vinos.

Martes – El Banquillo del Fútbol Navarro gracias a Desguaces La Cabaña con información del fútbol regional masculino y femenino, así como del fútbol sala. Además los martes tenemos sección de caza con la Federación Navarra de Caza y la armería Cosas de caza.

Miércoles – entrevista de la semana a gente del deporte navarro.

Jueves – José Javier Iso nos acerca la información del mundo del motor.

Viernes – Programa dedicado a las previas del fin de semana con especial atención a Osasuna, Basket Navarra con César Jaurrieta, pádel con Juan Pablo Pereyra, tenis con José Mari Sexmilo y José Félix Barón, golf con Fernando Núñez, deporte adaptado con Blas Arróniz y polideportivo, con Josetxo Rubio.

Además en varios de los espacios informativos durante toda la jornada se dan pinceladas deportivas con las noticias más destacadas, con especial atención al Club Atlético Osasuna.