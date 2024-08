Un Osasuna invicto contra un Girona que busca reencontrarse

El Girona de Míchel Sánchez recibirá este jueves (19:00 CET) a Osasuna con la gran novedad del joven atacante colombiano Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia de la entidad gerundense, y con la ambición de conquistar el primer triunfo de la temporada del debut en la Liga de Campeones a costa de un cuadro navarro que llega invicto tras sumar cuatro puntos en los dos primeros partidos disputados en El Sadar.

Los rojiblancos debutaron con un 1-1 en el Benito Villamarín ante el Betis y el domingo cayeron por 3-0 en el Cívitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en un partido que se decidió en las áreas: el Girona falló en la ajena y sobre todo en la propia, con graves errores del meta argentino Paulo Gazzaniga que propiciaron los dos primeros goles colchoneros.

Los resultados no han sido buenos en este arranque liguero, como tampoco lo fueron en la "mala" pretemporada, según admitió el propio Míchel, pero la imagen del equipo ha ido mejorando y se espera que lo siga haciendo a medida que el equipo gane ritmo y soltura.

"Hay que seguir mejorando con buena actitud" Vicente Moreno Leer más abajo

La Eurocopa, la Copa América, los Juegos Olímpicos, las lesiones, las bajas y la tardía llegada de algunos fichajes lastró la pretemporada.

Contra el Atlético debutó el atacante normacedonio Bojan Miovski, fichado del Abeerdeen para cubrir la marcha de Artem Dovbyk, y contra Osasuna podría debutar Asprilla, fichado del Watford inglés por 18 millones más variables. Ha firmado hasta 2030 y vestirá el '10', en una clara declaración de intenciones.

Se trata de un atacante, extremo o mediapunta de 20 años que este verano fue subcampeón de la Copa América con Colombia y que es una "apuesta" de presente y de futuro para el club; "un paso adelante", según admitió el director deportivo, Quique Cárcel, en su presentación, que suple la baja de de Sávio Moreira.

Asprilla apenas lleva unos días en Girona, pero puede ser uno de los candidatos a entrar en el once inicial junto a Alejandro Francés, Ladislav Krejci, Donny van de Beek, aún inédito en LaLiga EA Sports, Gabriel Misehouy o Miovski. Valery Fernández sigue de baja porque aún no está al 100% tras superar un virus.

"Haremos un gran partido para que nuestra gente se dé cuenta de que tenemos un gran equipo" Míchel Sánchez Leer más abajo

Osasuna se cruza en la pretensión del cuadro gerundense con la inercia positiva de los cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas que han dado a Vicente Moreno la tranquilidad necesaria para empezar su proyecto en Pamplona.

La victoria del pasado sábado ante el Mallorca dejó una gran imagen del cuadro navarro en el regreso de Jagoba Arrasate a su casa. El equipo dio un paso adelante para mostrar mucho más que en el debut frente al Leganés.

“Siempre es mejor afrontar el siguiente partido desde una victoria. Ha sido una semana corta, tenemos que ajustar con la preocupación de que en muchos días vas a tener muchos partidos. Vamos a por el primero e iremos viendo”, señaló el técnico valenciano en la rueda de prensa previa a la cita de Montilivi.

Las piezas exhibieron un gran nivel. Catena y Herrando se unieron para formar un muro inexpugnable con agresividad en los duelos y frescura a la hora de sacar el balón desde atrás. Torró fue el de antaño y Rubén García, con gol incluido, dejó claras sus intenciones de ser titular hasta que su entrenador lo decida.

Moncayola y Aimar Oroz también demostraron su estado con una actuación sublime. El Sadar reconoció el esfuerzo de los suyos después de una mala primera mitad una semana antes contra el Leganés.

Sobre las particularidades del Girona, Moreno explicó que “es un rival muy particular que por su forma de jugar te obliga a no tener el balón durante un porcentaje alto de tiempo por mucho que no quieras, algo que hace bien a través de posesiones muy largas”.

La propuesta del doble pivote parece haberse quedado en nada. Pese a exhibirlo durante la pretemporada y en los primeros 45 minutos de Liga, Moreno ha dado un giro al timón para contar con un solo mediocentro posicional. La lesión de Iker Muñoz deja a Torró como único hombre específico para dicha demarcación.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Francés, Krejci, Blind, Miguel; Romeu; Tsygankov, Van de Beek, Iván Martín, Bryan Gil; y Miovski.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Herrando, Bretones; Torró; Moncayola, Moi Gómez, Aimar, Bryan; y Budimir.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Campo: Montilivi.

Hora: 19.00.

Puestos: Girona (18º, 1 punto); Osasuna (7º, 4 puntos).

La clave: El Girona de Míchel Sánchez debe mejorar en las áreas respecto a las dos primeras jornadas para aspirar a estrenar el curso como local con un triunfo, contra un Osasuna ambicioso e invicto.

El dato: El Girona ha pagado 18 millones más variables por la incorporación del prometedor atacante colombiano Yáser Asprilla, presentado este martes como el fichaje más caro de la historia del club.

El entorno: El Girona, como ya fue una constante durante la temporada pasada, ha agotado las entradas y habrá lleno absoluto en Montilivi, renovado por el esperado estreno en la Liga de Campeones.