Osasuna destina 450.755 euros recaudados a la reconstrucción del complejo deportivo y social de Massanassa

El Club Atlético Osasuna destinará los 450.755 euros recaudados por su proyecto social de reconstrucción de Massanassa a la rehabilitación del complejo deportivo de la localidad, así como a un teatro ubicado en su casa de cultura. En el día de ayer, una delegación del club con su presidente Luis Sabalza a la cabeza se reunió con el alcalde del municipio, Francisco Antonio Comes, con el objetivo de conocer in situ aquellas instalaciones a las que se destinará la aportación de la entidad navarra, que se articulará a través de un convenio entre la fundación del Club y el Ayuntamiento. Los fondos recabados han sido resultado de la solidaridad de 9.490 personas que han realizado aportaciones individuales, así como a una donación realizada por la entidad y a los 11.820 euros recaudados a través de la lotería de Navidad de Osasuna correspondientes a la contribución de 1.970 personas que decidieron donar su premio.

En su visita a Massanassa, Sabalza estuvo acompañado por el entrenador de Osasuna y vecino de la localidad, Vicente Moreno, por sus compañeros de junta directiva César Muniáin, José Andrés Burguete y Josetxo Pérez de Zabalza, así como por el director deportivo, Braulio Vázquez. La jornada se inició con una reunión en el salón de plenos del consistorio para, a continuación, ver cada una de las localizaciones que se rehabilitarán con la aportación rojilla y la colaboración de Kosner, su principal patrocinador, y de Saltoki, distribuidor en exclusiva de la marca, especializado en materiales de fontanería, electricidad y construcción y que, además, dispone de varios centros en la Comunidad Valenciana.

La actuación principal que el proyecto de Osasuna realizará en Massanassa será la rehabilitación de su complejo deportivo, que a partir del próximo curso albergará las escuelas infantiles que se instalarán allí hasta que puedan reconstruirse las originarias, que fueron asoladas por la DANA. En este complejo se realizará la reconstrucción parcial del pabellón multidisciplinar con actuaciones como: el suministro y colocación del pavimento de la pista, puertas de los aseos y pintura de los vestuarios, pintura de la grada y reparación de los desconches provocados por la humedad en grada, pasillos, aseos y vestuarios. También se repararán las piscinas municipales con el objetivo de que puedan estar listas para el próximo verano con actuaciones en el cuarto de bombas, así como el suministro y colocación de un nuevo cuadro eléctrico, revestimiento cerámico y rejillas del perímetro de la piscina.

Las intervenciones en el complejo deportivo se completarán con la pintura del frontón, el suministro y colocación del pavimento de dos pistas de pádel y el reacondicionamiento de las paelleras públicas a través de una reparación estructural y colocación de ladrillo reflectario, así como el suministro de madera. Osasuna también contribuirá con el suministro y colocación del cierre perimetral del complejo deportivo, de la puerta metálica de acceso a las instalaciones y de aquellas correspondientes a los vestuarios exteriores.

El otro emplazamiento donde el proyecto de Osasuna tendrá impacto estará situado en el corazón de Massanassa, concretamente en un pequeño teatro ubicado en los bajos de la casa de cultura y que fue completamente devastado por la DANA. Se trata además de un espacio que actúa como hogar del jubilado, casa de la juventud y biblioteca. Las actuaciones que se realizarán en este edificio son: la retirada de lo que queda del antiguo techo, climatización y electricidad, así como el suministro y colocación de un techo acústico, una nueva climatización, un nuevo alumbrado y nuevas butacas. También se realizará un pintado del local y una intervención para proteger de la humedad al espacio.

Estos edificios municipales a los que se destinarán los recursos, previamente, habían sido valorados e identificados por personal técnico de Osasuna y del Ayuntamiento, que en los últimos meses han mantenido diferentes reuniones con el objetivo de que los fondos procedentes del Club se implementen en aquellas infraestructuras que el Ayuntamiento ha determinado como prioritarias y que esta ayuda se articule con la mayor celeridad posible.

Luis Sabalza: “Queremos actuar de forma directa en Massanassa”

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, explicó el objeto de la visita a la localidad valenciana: “En primer lugar, hemos venido para poder conocer in situ lo que ha sucedido en Massanassa. En segundo lugar, y más importante, para gestionar las donaciones que recibimos para Massanassa. Hemos estado aquí con el señor alcalde y los concejales analizando las necesidades. El alcalde nos ha comentado que, sin duda, esa ayuda por parte de los socios y de todos los navarros permitirá actuar sin demasiada burocracia, sino de manera directa, que es lo que realmente importa. Creo que es muy importante que así se haga porque se dará satisfacción a los vecinos de Massanassa, y, al mismo tiempo, todos los aficionados de Osasuna y quienes han aportado sabrán en qué se va a gastar ese dinero”.

Asimismo, destacó la importancia que tiene para él que los niños puedan volver a hacer deporte en su pueblo: “El alcalde nos dijo que ahora tienen catorce autobuses que deben llevar a los niños a diferentes poblaciones. Entonces, ha considerado que sería mejor montar unas escuelas provisionales en el complejo deportivo, donde hay suficiente espacio, mientras se construyen los nuevos colegios. Así los niños pueden quedarse en su pueblo y disfrutar del polideportivo en sus tiempos de ocio”. Igualmente, quiso dar las gracias a todas las personas que han colaborado con el proyecto: “Estamos muy satisfechos de que se demuestre que Osasuna no es solo un club de fútbol, sino algo más, y está en el corazón de todos. Es un club solidario, y sus socios y aficionados han querido ayudar a este pueblo. Siendo nuestro entrenador de aquí, indudablemente está muy bien. Solo puedo decir que estoy satisfecho y, sobre todo, muy agradecido”.

Vicente Moreno: “Osasuna siempre formará parte de la historia de Massanassa”

Por su parte, el entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, expresó sus emociones sobre el proyecto de reconstrucción de su localidad. “Estoy eternamente agradecido. Hemos estado hablando en el ayuntamiento sobre cómo Osasuna, de alguna manera, formará parte de la historia de esta población para siempre. No es solo una cuestión personal, sino de cara a todos los vecinos. Cuando conoces sus historias personales y entiendes su situación, te das cuenta de que algunos tienen suerte de poder resolver estos problemas, pero hay otros que tendrán muchas dificultades, no solo ahora, sino también en el futuro”, afirmó.

El técnico rojillo finalizó su intervención con un emocionado mensaje hacia todas las personas que han realizado aportaciones al proyecto: “Me gustaría darle un abrazo a cada persona que haya podido colaborar con lo que haya podido aportar, porque ha sido muchísimo. Aprovecho esta oportunidad para volver a dar las gracias, ya que no sé cómo agradecerlo suficientemente”.

Francisco Comes: “Para nosotros son prioritarias las instalaciones deportivas”

El alcalde de Massanassa, Francisco Antonio Comes, también quiso expresar su agradecimiento, así como explicar por qué se ha decidido que el proyecto se dirija a la rehabilitación del complejo deportivo de la localidad. “Antes que nada, quiero agradecer a Osasuna, a su directiva y toda la gente por lo que va a significar esto. Hemos mantenido una reunión para ver en qué se va a emplear ese dinero de la solidaridad de la gente de Osasuna para Massanassa. Para nosotros van a ser prioritarias las instalaciones deportivas, ya que tenemos más solucionadas otras áreas como bienestar social. Después de haber trabajado mucho con los servicios sociales, ayudando a que la gente pueda arreglar sus casas, dando ayudas y colaborando para que los negocios autónomos puedan volver a funcionar, consideramos que devolver esa normalidad a las personas también es necesario. Una vía de escape, como lo es esta zona, y una oportunidad para hacer deporte, creemos que es muy importante, pues ayuda a recuperar la normalidad. Hemos querido priorizar esas inversiones, que se podrán realizar gracias a la ayuda de Osasuna. No sé si fue al segundo o tercer día, pero Vicente (Moreno) me llamó enseguida para comunicarme que Osasuna quería ayudarnos organizando una campaña para recoger donaciones de toda su gente. Entonces hablé con el director general, pusimos la iniciativa en marcha y se ha recaudado una gran cantidad de dinero. La verdad es que esto es digno de mucho agradecimiento”, manifestó.

Los 450.755 euros recaudados por el Club Atlético Osasuna para la reconstrucción de Massanassa aún podrían incrementarse. Aquellas personas que deseen realizar una donación al proyecto pueden hacerlo con una transferencia a la cuenta bancaria en La Caixa de la Fundación Osasuna (ES44 2100 5324 9202 0002 1176) o a través de Bizum, para lo que es necesario seleccionar primero la opción de realizar una donación. En ese momento el banco solicitará un código, que en este caso es el 10498.