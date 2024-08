Osasuna en clave Fantasy: los jugadores rojillos que te ayudarán a ganar

Osasuna esta temporada puede ser un equipo apetecible para poder fichar jugadores y tener opciones así de poder ganar en el Fantasy. Los rojillos son jugadores generalmente baratos y que con la llegada de Vicente Moreno, por lo visto en las dos primeras jornadas de liga, van a querer ser protagonistas de los partidos.

Vamos a analizar los jugadores que son un valor seguro, los que deberían subir sus puntuaciones de las dos primeras jornadas y los futbolistas con los que podríamos arriesgar para tener en el banquillo a unos precios asequibles.

Las lesiones y las horas que faltan para el cierre de mercado pueden hacer que haya algunos jugadores a los que en unas semanas haya que revisar su papel en el equipo de Vicente Moreno. A unas horas de visitar Montilivi para medirse al Girona estos son los nombres propios de Osasuna.

LA GRAN DUDA: BUDIMIR

Ante Budimir fue el mejor jugador de Osasuna la pasada temporada. Sus 16 goles dieron muchos puntos a los jugadores Fantasy que lo ficharon. Tras dos jornadas sus puntuaciones no han sido buenas; sin embargo, está con chispa, con ganas de gol y cuenta con la completa confianza de Vicente Moreno. La temporada pasada, su mejor campaña con la camiseta rojilla, no está muy por encima del resto de campañas que ha jugado en Primera División. Ante Budimir te garantiza una media de 10 goles por temporada y, por lo tanto, un buen puñado de puntos. Es cierto que su rendimiento suele ser mejor en la segunda parte de la temporada, pero es un fichaje que te garantiza titularidades y goles.

JUGADORES RECOMENDABLES

Ante Budimir es el jugador más "seguro" de puntos de Osasuna. Es el jugador que más buscan para marcar goles en un conjunto rojillo que apuesta por el fútbol ofensivo. Pero además del delantero hay otros jugadores muy recomendables:

Bryan Zaragoza: junto a Budimir el jugador que más balones con peligro van a tocar. Su media temporada en Granada y los dos partidos a las órdenes de Vicente Moreno le señalan como uno de los mejores jugadores de Osasuna. Su regate, centro y disparo pueden dar muchos

Sergio Herrera: titular indiscutible y que suele hacer paradas de mérito. No es un portero top Fantasy, pero tiene un precio barato y en la portería la media de los porteros que más puntos dan no le suelen sacar tantos puntos. Los millones que te ahorras en la portería si fichas a Sergio te pueden ayudar en el inicio de temporada a invertir en puestos que dan más puntos.

Jesús Areso: la temporada pasada fue una de las revelaciones de Osasuna. Este año, por un lado, tiene la titularidad asegurada, pero por otro, tiene que mantener el nivel, especialmente ofensivo, de la pasada campaña. Es un jugador que va a jugar mucho (su competencia es Rubén Peña que está lesionado y que, además, puede tener muchos minutos de extremo). En los primeros partidos ha sabido aprovechar los espacios que deja la atención que presta la defensa rival en Bryan para incorporarse con peligro.

Lucas Torró: con la lesión de Iker Muñoz se ha convertido en titular indiscutible para las próximas semanas. No es un jugador que marque goles, pero gana muchos duelos y es muy raro que haga un mal partido. Es un fichaje económico para tener una buena media en cada jornada. Un futbolista sin muchos picos, ni por arriba, ni por abajo.

Aimar Oroz: es el jugador por el que pasa la construcción del equipo. Esta temporada se está atreviendo más a disparar a portería y a arriesgar con ese último pase. En los partidos en los que el equipo no tenga el balón será difícil que puntúe bien. Es titular indiscutible y está tirando las faltas.

FONDO DE ARMARIO

Hay otros jugadores que por puntuaciones o por no ser indiscutibles pueden generar dudas, pero que por el precio que tienen pueden ser buenos suplentes en tu equipo:

Jon Moncayola: comenzó como suplente, pero sus prestaciones físicas son siempre un valor para el entrenador. No esperes grandes puntuaciones Fantasy, pero suele jugar bien y por el precio que vale te puede servir para afrontar lesiones o clausulazos de tus titulares.

Rubén García: jugador que siempre cumple. Juega cerca del área rival y suele sacar algunas faltas y córners. No es indiscutible, pero es raro que no juegue al menos 20 minutos. Un suplente barato para poderlo alinear cuando haya expulsiones, lesiones y clasulazos.

PARA QUIEN LES GUSTA EL RIESGO

"Sin riesgo no hay gloria" o "El que no arriesga no gana" son dos frases que suelen utilizar muchos jugadores Fantasy. Hay decisiones clave que te pueden hundir o sacar a flote al equipo. Seguramente Osasuna no sea el mejor perfil para asumir esos riesgos, ya que los equipos que juegan Europa con sus rotaciones te dejan bonitos chollos con jugadores suplentes que son titulares en liga. Sin embargo, los rojillos tienen algunos jugadores que podrían explotar y hacer subir la puntuación de tu equipo como la espuma: