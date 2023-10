Osasuna y Budimir renuevan su compromiso hasta 2027

El Club Atlético Osasunaha alcanzado un acuerdo con Ante Budimir para ampliar la relación contractual que une a las partes hasta el 30 de junio de 2027, lo cual supone una prolongación de dos temporadas con respecto a lo reflejado en la anterior relación contractual. La cláusula de rescisión del delantero croata se mantiene en 20.000.000 euros en LaLiga EA Sports. Mañana, a las 18:00 horas, comparecerá en una rueda de prensa que tendrá lugar en El Sadar en compañía del director deportivo, Braulio Vázquez.

Ante Budimir (22 de julio de 1991; Zenica, Bosnia y Herzegovina) está disputando su cuarta temporada en Osasuna, un club en el que está dejando huella. El ariete balcánico ya se ha colado entre los siete máximos goleadores históricos en Primera División con la entidad rojilla, siendo el segundo de los extranjeros tras un mito como Jan Urban. De los 32 goles que ha anotado con la elástica navarra, 29 han sido en la máxima categoría, mientras que 2 han llegado en la Copa del Rey y 1 en la UEFA Europa Conference League.

Budimir se formó en la cantera del N. K. Radnik Velika Gorica, con el que dio el salto al fútbol profesional de su país, para posteriormente jugar en el LASK Linz de Austria, H. N. K Gorica, Inter Zaprešic, N. K. Lokomotiva, F. C. St. Pauli, F. C. Crotone, Sampdoria F. C. y R. C. D. Mallorca. Se convirtió en una pieza clave del ascenso del conjunto balear a Primera División, donde se despuntaría como un ariete de referencia en la categoría. Tras disputar la temporada 2020/21 en Osasuna en calidad de cedido, el club acometió la adquisición de un jugador que se ha consagrado como uno de los estandartes de la entidad en las últimas temporadas. Durante este tiempo, su nivel le ha permitido disputar la fase final de la Eurocopa 2020 y el Mundial 2022 con una de las selecciones más exitosas del panorama internacional, Croacia.