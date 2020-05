El nuevo proyecto de cantera de Tajonar buscará crecer

El Club Atlético Osasuna ha realizado una rueda de prensa sobre el proyecto de Tajonar con la cantera.

Así lo ha confirmado el club rojillo en su página web:

Ángel Alcalde: “La próxima temporada concluiremos el proyecto de regeneración de Tajonar para iniciar otro basado en su crecimiento”

La próxima temporada será la última de Tajonar 2017. En ella consolidaremos los procesos implementados, cerraremos un proceso de regeneración que se ha realizado a través de este proyecto y sentaremos las bases para la creación de un nuevo proyecto que tenga como objetivo crecer y situar a nuestra cantera a la vanguardia, entre las mejores

El director del fútbol base de Osasuna expuso las líneas maestras de la tercera y última fase de Tajonar 2017 y anunció la creación de un nuevo proyecto que buscará situar a la cantera rojilla a la vanguardia.

El director de Tajonar, Ángel Alcalde, ha presentado esta tarde el proyecto deportivo del fútbol base del Club Atlético Osasuna para la temporada 2020/21 y las plantillas de sus equipos, en una comparecencia que ha tenido lugar de forma telemática y en la que durante ochenta minutos a atendido a los medios de comunicación. “La próxima temporada será la última de Tajonar 2017. En ella consolidaremos los procesos implementados, cerraremos un proceso de regeneración que se ha realizado a través de este proyecto y sentaremos las bases para la creación de un nuevo proyecto que tenga como objetivo crecer y situar a nuestra cantera a la vanguardia, entre las mejores”, explicó.

El responsable de la cantera rojilla inició la exposición haciendo balance de todos los procesos desarrollados con el proyecto Tajonar 2017 en las tres temporadas en las que se ha aplicado y que ahora vivirá su cuarta y última. Su presentación estuvo apoyada en un dossier que se encuentra adjunto a esta noticia para todos los interesados en su consulta. Sobre esa tercera y última fase Tajonar 2017, Alcalde profundizó en sus objetivos: “Queremos concluir con éxito un proceso de regeneración que dará paso a un período de análisis, a través del cual se creará otro proyecto para el fútbol base de Osasuna. Esto implica poner las bases desde donde construir con seguridad. Queremos preparar el terreno. Lograr que la tierra de Tajonar sea fértil para que cada semilla que podamos plantar alcance su máximo potencial. Si logramos esto vamos a marcar diferencias con muchos clubes. Si queremos ser los mejores, tendremos que trabajar en ello y construir con esas bases. Estamos en un club que sufre cambios. Ya no hablo de los cambios que se dio con aquella crisis, sino a cambios normales. Y hay que buscar que la estructura del fútbol base no se tambalee con ellos. Esa tierra fértil nos posibilitará que sea propicia para el desarrollo de jugadores de forma independiente a los cambios. Pueden pasar juntas, directores, responsables deportivos, entrenadores… aunque ocurra esto, Tajonar debe garantizar mantener la calidad de trabajo con sus jugadores”.

El director del fútbol base expuso las líneas maestras con las que se trabajará en la temporada 2020/21: un plan específico de trabajo para porteros, el proyecto externo de detección, captación y tecnificación, complementar un programa formativo de cantera, la confección final del modelo de juego, un plan de intervención directa sobre el jugador a través de la psicología y el primer desarrollo de programas individuales de mejora. Posteriormente, desgranó cuáles las intervenciones en cada área y también presentó los cambios en el organigrama derivados de la marcha de Félix Vergara por motivos personales. Su lugar al frente del área de Gestión del Talento lo ocupará Iñaki Pacheco, hasta ahora responsable de Metodología, que pasa a estar bajo responsabilidad de Gorka Chocarro, que la actual campaña ha ejercido como entrenador del Infantil A. Los responsables del resto de áreas se mantienen: Gerencia e Instalaciones (Pedro Arozarena), Servicios Médicos (Andrés Fernández), Coordinación y Comunicación (Erreka Gil) y Formación y Desarrollo (Adela Griffiths).

29 fichajes de 800 jugadores filtrados

En la presentación de plantillas de cara a la próxima campaña, Alcalde reveló que se han filtrado 800 jugadores por 650 de la temporada pasada, lo que ha dado lugar a 31 incorporaciones, de las cuales 12 corresponden al Benjamín, un equipo que habitualmente es nuevo debido a que es el que inicia la cadena del fútbol base. De los fichajes, 17 han procedido de clubes convenidos, mientras que 14 han sido de no convenidos. El director de Tajonar explicó los motivos por los cuales, por segundo año consecutivo, hay un número de fichajes reducido en comparación que cursos precedentes: “Esto quiere decir que el proceso de filtrado de temporadas precedentes ha sido muy bueno, porque realmente es difícil encontrar en otros clubes jugadores que superen el nivel de los que ya tenemos en Osasuna”.

En el turno de preguntas posterior a la presentación, a Alcalde se le pregunto cómo convencen a los jugadores para decantarse por Osasuna ante ofertas de otros clubes más poderosos desde el punto de vista económico. “Hay que darle un programa formativo, un contexto a través del cual se va a sacar el máximo rendimiento a su talento. Esto es clave. En la parte deportiva no puede haber dudas. En la otra parte, la económica, estamos muy lejos de otros clubes. Y muy lejos no es el doble, a veces es mucho más. Entonces, en lo deportivo no puede haber duda. A partir de esto, el entorno es clave. Que el jugador se sienta cuidado de forma integral, que Osasuna sea consciente de la responsabilidad que tiene entre manos a la hora de estar con jugadores en etapa de formación. Este cuidado tiene que animar a las familias y jugadores para ver que Osasuna es el sitio al que ir”, sentenció.