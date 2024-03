Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' explica cómo llega el Real Madrid al partido con Osasuna en El Sadar

El Real Madrid visita el Estadio de El Sadar el sábado a las 16:14 horas para enfrentarse al Club Atlético Osasuna. Los rojillos no ganan al equipo blanco en Pamplona desde el 30 de enero de 2011. Osasuna ganaba al Madrid de Cristiano Ronaldo 1-0 con gol de Javier Camuñas, José Antonio Camacho era el entrenador de rojillo. Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' explica en COPE Navarra cómo llegan los de Ancelotti.

Jagoba Arrasate sabe lo que es empatar contra el Madrid jugando en casa y haciéndolo fuera. Sin embargo, es uno de los pocos equipos que se le resiste ganar al técnico rojillo. El sábado tiene una nueva oportunidad. Lo intentará con cuatro bajas como son las de David García, Rubén Peña, Aimar Oroz y Kike Barja.

Manolo Lama cree que "el Madrid se juega la liga" contra Osasuna y que el partido "es una final" Para Lama el partido contra Osasuna es más importante para el Madrid que el que enfrentará al Barça, ya que igual la diferencia de puntos contra el culé es mayor Alberto SanzPamplona 13 mar 2024 - 13:26

Osasuna llega al partido sin problemas en la clasificación, algo que le puede permitir jugar con menos presión. El sueño europeo parece inalcanzable, aunque un triunfo contra el Madrid generaría la ilusión en la afición de poder soñar. Además, en caso de lograrlo, ganar al equipo blanco siempre es un hito de los que se recuerdan en Navarra.

Así llega el Madrid

Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' ha hablado en COPE Navarra para explicar cómo llega el Madrid al partido contra Osasuna. Los de Ancelotti llegan con cuatro bajas: Jude Bellingham por sanción, y los lesionados Courtois, Miliato y Alaba.

El Madrid llega "con ánimo de ganar", y señala que "es cierto que va manteniendo esa distancia con respecto al Girona y al Barça de las últimas jornadas". "Hasta el otro día había empatado tres de los últimos cuatro partidos, algo que no es habitual" dice el periodista. Miguelito reconoce que el Madrid llega "mirando de reojo el sorteo de la Champions del próximo viernes. Conocerán el rival de principios de abril en esta competición que va a afrontar ya los cuartos de final".

¿Hay opción de que juegue Bellingham?

Bellingham "es una baja muy muy notable, es un jugador que esta temporada ha hecho 20 goles con la camiseta blanca".



El atacante del Real Madrid está sancionado. Frente a Osasuna debería cumplir su segundo y último partido de sanción tras su expulsión. Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' explica cómo está la situación: "El Real Madrid considera muy injustas esa sanción de dos partidos. Ha ido hasta el TAD y se guardó las espaldas de que no fuera una suspensión cautelar, porque incluso podría ser peor si al final se la conceden. Le podría caer la sanción contra el Barça. Yo creo que el tema está finiquitado y que Bellingham va no a poder jugar el próximo sábado contra Osasuna".

Para Miguelito, lo de Bellingham "es una baja muy muy notable, es un jugador que esta temporada ha hecho 20 goles con la camiseta blanca".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

al Madrid sabe lo que es empatar el Bernabéu sabe lo que es empatar en el saber pero de ganar nada de nada eh bueno eso dicen las estadísticas pero ya sabes que están para para romperlas y bueno aunque los últimos resultados han sido bastante favorables al Real Madrid la visita al salar la visita a Pamplona pues no es una de las más fáciles tampoco en el calendario al menos en lo previsto del Real Madrid oye Miguel eh no sé el bueno entiendo que no ha habido partido entre semana no hay partido entre semana a los pocos días de hecho hay cita internacional el Madrid va a venir con todo aquí en la estadio del Sada sí con todo pero sin belindant que va a cumplir su segundo partido de sanción así que es una baja importante para para empezar y luego por las habituales no hablar de larga duración aunque ya están en la recta final ha dicho Ancelotti que tanto Courtois como militado pues para para el partido ante el Mayorga que estaría en medio de la eliminatoria de cuartos posiblemente ya entren en la convocatoria yo creo que para ser titular pues va a tener más opciones Courtois que militao que tendrán que ir poco a poco después de ocho meses pero el resto lo habitual el otro día ante el Celta movió un poco el árbol refrescó el equipo dando entrada a jugadores menos habituales como como Modric como Lucas Vázquez pero bueno quitando belinga pues un poco con lo que tiene no posible 11 que pueda jugar el sábado en Pamplona pues más o menos sería Alumni en la portería Carvajal que descansó el otro día va a ser titular yo creo que mendí también Rudiger y Nacho serían los centrales luego vamos a ver quién juega en el centro del campo entre camavinga y chuamini jugar a uno volverá Kross que el otro día también descansó contra contra el Celta de Vigo Valverde Brahim Rodrigo y Vinicius ese más o menos puede ser el equipo que juega el próximo sábado oye vamos a ver cómo termina ya te aviso que en el comunio para la jornada anterior mi fichaje fue el chimi que acabó expulsado y para esta jornada de fichado a Vinicius a ver si continúa un poco con con el café eh bueno para este sábado va perfecto lo único que está percibido en Liga así que bueno a cuatro jornadas creo que quedan para el clásico están en esa situación también estaba percibido en la Champions y si hubiera una amarilla el sábado en Pamplona pues tendrías que cambiarlo a la siguiente jornada porque no podría jugar a finales del mes contra el Athletic en el Bernabéu oye a ver cómo avanza oye lo de bélica entonces es ya seguro o queda algún recurso alguna opción de que finalmente pueda jugar